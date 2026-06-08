VIDEO: Triều Tiên nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình tới thăm 08/06/2026 17:29

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm cấp nhà nước đến Bình Nhưỡng.

Ngày 8-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9-6, theo tờ China Daily.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại sân bay. Sau khi ông Tập bước xuống cầu thang máy bay, ông Kim Jong-un đã bắt tay ông nồng nhiệt.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay. Nguồn: CCTV

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua Khải Hoàn Môn ở Triều Tiên. Nguồn: TÂN HOA XÃ

Đoàn xe hộ tống chủ tịch Tập Cận Bình. Nguồn: TÂN HOA XÃ

Triều Tiên đã tổ chức lễ đón trọng thể lãnh đạo Trung Quốc tại Quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng và bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Lễ đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quảng trường Kim Il-sung. Nguồn: TÂN HOA XÃ

Ông Tập đã cùng ông Kim duyệt đội danh dự của ba quân chủng Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ đón. Ảnh: FACEBOOK/XI MOMENT

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ đón. Ảnh: FACEBOOK/XI MOMENT

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ đón. Ảnh: FACEBOOK/XI MOMENT

Sau lễ đón, chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân đã đến Nhà khách Quốc gia Kumsusan. Dự kiến, cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào cuối ngày 8-6.