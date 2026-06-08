VIDEO: Triều Tiên nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình tới thăm
(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm cấp nhà nước đến Bình Nhưỡng.
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Ngày 8-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9-6, theo tờ China Daily.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại sân bay. Sau khi ông Tập bước xuống cầu thang máy bay, ông Kim Jong-un đã bắt tay ông nồng nhiệt.
Triều Tiên đã tổ chức lễ đón trọng thể lãnh đạo Trung Quốc tại Quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng và bắn 21 phát đại bác chào mừng.
Ông Tập đã cùng ông Kim duyệt đội danh dự của ba quân chủng Triều Tiên.
Sau lễ đón, chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân đã đến Nhà khách Quốc gia Kumsusan. Dự kiến, cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào cuối ngày 8-6.