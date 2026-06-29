Chiến sự Trung Đông ngày 122: Iran tuyên bố phá huỷ 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain; Hai bên ra tuyên bố trái ngược về đàm phán 29/06/2026 05:34

(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Mỹ và Iran vừa đạt được.

Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán

Ngày 28-6, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với đài CNN rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn đang “diễn ra đúng kế hoạch”.

“Không có cuộc họp nào bị hủy. Các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc triển khai bản ghi nhớ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch trong những ngày tới, và các kênh điều phối nhằm tránh xung đột đã được kích hoạt sau Hội nghị Thượng đỉnh Hồ Lucerne” - quan chức này nói, đề cập các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phía Mỹ.

Về phía Tehran, ông Mehdi Fazaeli, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Công bố các tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran, nói với truyền hình nhà nước rằng Iran đã hủy tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 28-6 sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran và do những điều kiện trong bản ghi nhớ (MoU) mà Tehran cho là chưa được thực hiện.

Theo ông Fazaeli, Tehran đã không tham gia các cuộc đàm phán vì các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran, cũng như do các cam kết trong bản ghi nhớ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Thủ đô Tehran (Iran) vào tháng 6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau tuyên bố của Iran, trang Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên rằng Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau và sẽ gặp lại vào ngày 30-6 tại Doha (Qatar) để thảo luận về vấn đề này.

Bản tin của Axios, dẫn lời thêm một quan chức Mỹ khác và một nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết các cuộc đàm phán vào ngày 30-6 ban đầu dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, sau khi căng thẳng bùng phát, địa điểm đã được chuyển đến Doha, đồng thời trọng tâm đàm phán cũng chuyển sang tình hình đối đầu tại eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau trong cuối tuần này đang đặt thỏa thuận mong manh giữa Mỹ và Iran trước thử thách. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự nếu Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công, trong khi Iran cảnh báo rằng mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ “dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao”.

Cũng trong ngày 28-6, một quan chức Mỹ nói rằng “toàn bộ UAV và tên lửa do Iran phóng đều đã bị bắn hạ, đánh chặn hoặc không thể đến được mục tiêu dự kiến”.

Quan chức này cho biết không có người Mỹ nào bị thương và cũng không có cơ sở nào của Mỹ bị trúng đạn.

“Nói rõ hơn, Iran đã thất bại” - quan chức này nhấn mạnh.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28-6 tuyên bố các lực lượng của họ đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, theo Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB).

Theo tuyên bố của IRGC, các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV, được mô tả là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào các cơ sở của Iran tại Sirik và Qeshm.

Một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn

Ngày 28-6, Bộ Nội vụ Qatar cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng trên một con tàu sau khi bị mảnh đạn văng trúng trong bối cảnh “các hoạt động quân sự tại khu vực”, theo CNN.

Bộ này cho biết nạn nhân được phát hiện sau khi lực lượng tuần tra trên biển triển khai tìm kiếm một con tàu không trở về đúng thời gian quy định.

Theo tuyên bố, con tàu chở hai người đã được Đội Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải xác định vị trí vào sáng sớm 28-6. Kết quả tìm kiếm xác nhận một công dân Qatar đã thiệt mạng do trúng mảnh đạn, trong khi một cư dân là người Ả Rập cũng bị thương. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Tuyên bố không cho biết liệu các mảnh đạn này có liên quan các UAV do Iran phóng nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain trong ngày 28-6 hay không.

Trước đó, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia láng giềng sau các cuộc không kích của Mỹ gần eo biển Hormuz.

Sau đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển này, đồng thời khẳng định đây là hành động đáp trả “sự gây hấn liên tục của Iran”.

Tàu thuyền neo đậu ngoài khơi bán đảo Musandam ở phía bắc Oman, gần eo biển Hormuz, ngày 27-6. Ảnh: AFP

Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon

Israel tuyên bố đã phá hủy một cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon, theo tuyên bố chung được Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel đăng trên mạng xã hội X hôm 28-6.

Tuyên bố cho biết mạng lưới đường hầm này được cho là “dài hơn 200 m và sâu hơn 25 m”, đồng thời chứa “hàng trăm phương tiện, trang bị chiến đấu cùng nhiều hầm phóng”.

Israel cho biết đã thông báo trước cho Mỹ và đại diện của Mỹ tại Lebanon trước khi tiến hành chiến dịch.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel và Lebanon đạt được một khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Hezbollah chưa bình luận về tuyên bố của Israel.