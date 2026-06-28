Tổng thống Serbia bất ngờ thông báo kế hoạch từ chức 28/06/2026 06:21

(PLO)- Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông sẽ từ chức trong vòng vài tuần nữa và nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm, sau 18 tháng biểu tình của sinh viên.

Ngày 27-6, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết ông sẽ từ chức trong vòng “vài tuần” tới, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sớm, theo hãng tin Reuters.

“Tôi sẽ chỉ làm tổng thống trong vài tuần nữa, và sau đó tôi sẽ từ chức. Chúng tôi sẽ chiến thắng thuyết phục hơn bao giờ hết” - ông Vucic nói, đồng thời cho biết ông sẽ giúp đỡ đảng Tiến bộ Serbia cánh hữu của ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: AFP

Ông Vucic - người đã nắm quyền tổng thống hoặc thủ tướng trong 12 năm - không nói rõ khi nào ông sẽ từ chức hoặc khi nào một cuộc bầu cử quốc hội hoặc tổng thống mới sẽ được tổ chức.

Nhiệm kỳ thứ hai và cũng là cuối cùng của Tổng thống Vucic dự kiến ​​sẽ kết thúc vào giữa năm 2027. Ông Vucic dần dần siết chặt quyền lực kể từ khi đảng dân túy của ông tiếp quản chính phủ Serbia 14 năm trước.

Ông Vucic đưa ra thông báo trên trong bối cảnh các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo kéo dài nhiều tháng qua.

Hàng chục nghìn người đã biểu tình trên khắp Serbia kể từ tháng 11-2024 khi thảm họa nhà ga xe lửa Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ rộng rãi đối với chính phủ.

Người biểu tình, phe đối lập và các nhóm nhân quyền cho rằng thảm họa ở nhà ga là dấu hiệu cho thấy chính phủ quản lý yếu kém các dự án xây dựng và nạn tham nhũng.

Hàng trăm người đã bị giam giữ và cảnh sát Serbia bị Liên minh châu Âu cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức và bắt giữ tùy tiện. Các cuộc biểu tình cuối cùng đã dẫn đến việc Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Milos Vucevic phải từ chức vào tháng 1-2025.

Hôm 27-6, ông Vucic nói với những người ủng hộ ông rằng sinh viên và những người biểu tình chống chính phủ đang nhằm mục đích phá hủy đất nước, đồng thời cáo buộc họ thông đồng với các thế lực nước ngoài.

"Lần đầu tiên, chúng tôi xin đưa tay ra cho các bạn. Chúng tôi tha thứ cho tất cả những gì các bạn đã làm, nhưng chúng tôi không ngây thơ và chúng tôi sẽ không quên những gì đã làm đối với đất nước trong năm qua” - ông Vucic nói.