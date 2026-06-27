Số người chết trong trận động đất kép ở Venezuela tăng lên hơn 900 27/06/2026 05:33

(PLO)- Trận động đất kép ở Venezuela đã cướp đi mạng sống của hơn 900 người, trong khi khoảng 3.000 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích.

Ngày 26-6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela - ông Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng chính thức do trận động đất kép ở nước này đã tăng lên 920 khi lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bên dưới các tòa nhà bị sập, theo hãng tin AFP.

Ông Rodriguez cho biết khoảng 3.000 người bị thương do trận động đất này.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher nói với AFP rằng hơn 50.000 người vẫn mất tích sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra ở phía bắc Venezuela vào tối 24-6.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Caracas (Venezuela) ngày 25-6. Ảnh: Ronald Pena R/EPA

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận 2 công dân nước này đã thiệt mạng và 80 người mất tích trong trận động đất kép.

Chính phủ Venezuela xác nhận 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Ít nhất 8 bệnh viện, Hội chữ thập đỏ Venezuela và đại sứ quán Pháp nằm trong số các tòa nhà được báo cáo bị hư hại nặng.

Các gia đình đã tuyệt vọng tìm kiếm những người thân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, một số người dùng tay cào cấu vào đống đổ nát của các tòa nhà.

Tại một tòa nhà bị san phẳng ở bang La Guaira - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, phóng viên AFP đã chứng kiến ​​các công nhân dùng búa tạ để phá vỡ đống đổ nát và kêu gọi "im lặng tuyệt đối" để nghe thấy tiếng kêu cứu của những người sống sót bị mắc kẹt.

Các quốc gia trên thế giới đã cam kết viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cứu hộ cho Venezuela. Các đội cứu hộ quốc tế đã tham gia vào cuộc tìm kiếm khẩn cấp những người sống sót ở Venezuela,

Các quốc gia trên khắp châu Mỹ, bao gồm Brazil, Canada, Mexico, Colombia, El Salvador, Cuba và Mỹ cùng với Liên Hợp Quốc tiếp tục gửi các đội tìm kiếm cứu nạn và viện trợ nhân đạo sau hậu quả của trận động đất.