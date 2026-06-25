Động đất ở Venezuela: 30 dư chấn, thương vong hơn ngàn người 25/06/2026 18:17

(PLO)- Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết nước này đã ghi nhận ít nhất 30 cơn dư chấn sau động đất, trong khi số người chết đã tăng lên 164 và hiện ghi nhận 971 người bị thương.

Sáng sớm 25-6 (giờ địa phương), Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết số người chết do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 164 và hiện ghi nhận 971 người bị thương.

Tuy nhiên, theo đài CNN, số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều, do lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong các các tòa nhà bị sập và hư hại. Bà Rodríguez cho biết ít nhất 30 dư chấn đã được ghi nhận kể từ khi 2 trận động đất chính xảy ra.

Người dân đứng giữa đống đổ nát, gần một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Catia La Mar, bang La Guaira (Venezuela), vào sáng sớm 25-6. Ảnh: Federico Parra/AFP

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Venezuela, bà Rodríguez cho biết bà đang phối hợp với Liên Hợp Quốc để cử lực lượng cứu hộ và phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để thành lập quỹ hỗ trợ ban đầu trị giá 200 triệu USD, giúp tái thiết đất nước sau thảm họa.

Bà Rodríguez cũng kêu gọi khu vực kinh tế tư nhân hỗ trợ máy móc hạng nặng cho các nỗ lực cứu hộ.

Bà Rodríguez kêu gọi người dân Venezuela giữ bình tĩnh và “đoàn kết”. Bà cũng thông báo Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc vào lúc 19 giờ (giờ địa phương).

Bên cạnh sự cam kết hỗ trợ từ nhiều quốc gia châu Mỹ đối với Venezuela, trong những giờ qua, các nước khác cũng đề xuất hỗ trợ Caracas khắc phục hậu quả thảm họa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết nước này “sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trong khả năng của mình, một cách thích hợp, dựa trên nhu cầu của Venezuela”.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU), các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha cũng đề xuất hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.