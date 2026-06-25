Giá dầu chạm mức thấp nhất trong gần 4 tháng 25/06/2026 17:54

(PLO)- Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu, khi nguồn cung tăng do lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần ổn định.

Ngày 25-6, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27-2, trước khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu. Theo hãng tin Reuters, nguyên nhân của việc giá dầu giảm là do thị trường kỳ vọng về nguồn cung tăng, khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần ổn định.

Cụ thể, sáng 25-6, giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao dịch kỳ hạn tháng 8 giảm 1,28 USD, tương đương 1,74%, xuống còn 72,46 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,15 USD, tương đương 1,63%, xuống còn 69,19 USD/thùng.

Hình ảnh các tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz vào đầu tháng 5. Ảnh: Amirhossein Khorgooei/AFP

Nguồn cung từ Trung Đông tăng lên, cùng với việc Iran dự kiến ​​tăng doanh số bán hàng sau khi được tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã đẩy giá dầu thô trên toàn thế giới xuống.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lượng dầu chảy qua eo biển Hormuz gần bằng mức trước khi cuộc chiến bắt đầu. Theo ông Wright, hơn 20 triệu thùng dầu đã rời khỏi eo biển trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, ông Wright cũng nhấn mạnh việc lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn sẽ mất vài tuần, vì eo biển này cần được rà phá bom mìn.