Giá dầu thế giới tăng vọt sau tin ông Trump bác phản hồi của Iran 11/05/2026 09:30

(PLO)- Các chuyên gia dự đoán rằng rủi ro đối với giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng, vì Iran vẫn nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với thời điểm và các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tăng mạnh vào ngày 11-5 trong bối cảnh Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận về đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa phần lớn, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu khan hiếm.

Tính đến 9 giờ sáng 11-5, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 6 của Mỹ tăng 3,08% lên 95,42 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao tháng 7 tăng 3,16% lên 104,49 USD/thùng, theo đài CNBC.

Một giàn khoan dầu tại bang Texas (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Niềm hy vọng về một kết thúc sớm cho cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài 10 tuần, cho phép vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đã tan biến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-5 bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán hòa bình của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người tự xưng là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích đề xuất đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo hãng thông tấn Tasnim, đề xuất mới nhất của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ bao gồm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột trên mọi mặt trận, bảo đảm không tái diễn “hành động gây hấn” nhằm vào Iran, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phong tỏa hải quân.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng cuộc xung đột với Iran “chưa kết thúc”, làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng ở Trung Đông có thể leo thang trở lại và tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng.

“Vẫn còn vật liệu hạt nhân, uranium làm giàu cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ, vẫn còn các lực lượng ủy nhiệm mà Iran hỗ trợ, vẫn còn các tên lửa đạn đạo mà họ muốn sản xuất… vẫn còn nhiều việc phải làm” - ông Netanyahu nói trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Citi đã viết trong báo cáo dầu mỏ mới nhất rằng giá dầu có thể tăng thêm nếu Iran và Mỹ không đạt được thỏa thuận.

Các chuyên gia này cho biết thêm rằng thị trường dầu thô đã được hỗ trợ bởi lượng tồn kho cao, việc giải phóng dự trữ dầu chiến lược, nhu cầu yếu hơn ở các nền kinh tế đang phát triển và những dấu hiệu không thường xuyên về khả năng giảm leo thang ở Trung Đông.

Báo cáo của Citi cho rằng rủi ro đối với giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng, vì Iran vẫn nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với thời điểm và các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để mở lại tuyến đường năng lượng eo biển Hormuz quan trọng.

“Chúng tôi cho rằng Iran sẽ đạt được thỏa thuận mở lại eo biển vào khoảng cuối tháng 5… nhưng chúng tôi vẫn thấy rủi ro nghiêng về việc thời gian biểu này bị trì hoãn và/hoặc việc mở lại một phần, điều đó có nghĩa là sự gián đoạn sẽ kéo dài hơn” - theo báo cáo.