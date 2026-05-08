Giá dầu ra sao sau khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa nhau? 08/05/2026 09:05

(PLO)- Việc Mỹ và Iran đấu hoả lực tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước đang tan vỡ.

Giá dầu thế giới đã tăng trở lại sau khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước tan vỡ và đe dọa gây gián đoạn liên tục cho hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thuỷ chiến lược này, theo đài CNBC.

Tính đến 8 giờ 45 phút ngày 8-5 (giờ VN), giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 1,47 lên 101,5 USD/thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 6 của Mỹ tăng 1,25% lên 96,06 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa nhau ngày 7-5. Ảnh: TASS

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ.

Quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, nói rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai tàu ở eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân sự. Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu chiến của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz.

Viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran không nên tiếp tục làm leo thang căng thẳng, khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh tay hơn nếu Tehran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Mỹ.