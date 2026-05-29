Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore: Định vị tầm vóc đối ngoại, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Singapore 29/05/2026 05:30

(PLO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình đối ngoại của Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Singapore phát triển sâu rộng hơn.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31-5.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Singapore trên cương vị mới và là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của đồng chí Tô Lâm trong vòng hai năm qua. Chuyến thăm diễn ra một năm sau khi Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đã tích cực duy trì trao đổi cấp cao kể từ đó.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la – diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân sự kiện này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Tô Minh Sơn, nghiên cứu sinh tại trường ĐH Quốc gia Úc (ANU), nghiên cứu về nước nhỏ tại Đông Nam Á, về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam - Singapore trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trong chuyến thăm Singapore tháng 3-2025. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm nâng tầm đối ngoại

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore đối với quan hệ Việt Nam-Singapore trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai nội hàm của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được ký kết hồi năm ngoái?

+ Chuyên gia Tô Minh Sơn: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đối ngoại của Việt Nam nói chung, cũng như trong quan hệ Việt Nam – Singapore nói riêng. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm nay thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Chuyến thăm lần này ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, cũng như lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của một Đảng Cộng sản phát biểu tại diễn đàn này.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Singapore trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được ký kết từ năm ngoái. Với vai trò là nước chủ nhà của Đối thoại Shangri-La, lãnh đạo Singapore sẽ trực tiếp tham dự và theo dõi các hoạt động của diễn đàn. Đây sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai bên trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất, cả trong khuôn khổ diễn đàn và các hoạt động song phương, qua đó thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026. Theo ông, việc Việt Nam tham gia ngày càng tích cực tại các diễn đàn an ninh khu vực như Đối thoại Shangri-La mang ý nghĩa như thế nào đối với chính sách đối ngoại và cách tiếp cận của Việt Nam trước các vấn đề an ninh khu vực hiện nay?

+ Như đã đề cập, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại một diễn đàn như vậy. Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn an ninh quan trọng tại Singapore, quy tụ lãnh đạo các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để trao đổi và đối thoại về các vấn đề chiến lược trọng tâm trên thế giới và khu vực.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại diễn đàn này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu ngoại giao cũng như quá trình phát triển của Việt Nam trong thời gian qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn tới chính sách đối ngoại, kinh nghiệm lịch sử và cách tiếp cận của Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, song hiện nay đã xây dựng được quan hệ tích cực với nhiều nước lớn và các đối tác quan trọng trên thế giới. Điều đó tạo nên sự chú ý và quan tâm nhất định từ cộng đồng quốc tế đối với cách Việt Nam xử lý các vấn đề chiến lược và an ninh khu vực.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam chia sẻ quan điểm, chính kiến và cách tiếp cận của mình tại một diễn đàn có sự tham gia của đông đảo lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Nhiều dư địa hợp tác Việt Nam - Singapore

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong vào tháng 3-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

. Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy đưa hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực chất. Theo ông, đâu là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác nhất giữa hai nước trong thời gian tới?

+ Những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác nhất giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới cũng chính là những lĩnh vực hai nước xem là mang ý nghĩa chiến lược nhất. Trước hết, có thể kể đến lĩnh vực thiết kế, chế tác, sản xuất và chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây hiện là một trong những lĩnh vực công nghệ trọng yếu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới và chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế, chính trị.

Singapore là một trong những trung tâm sản xuất chip điện tử và chất bán dẫn hàng đầu khu vực, sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển thị trường, công nghệ và hệ sinh thái công nghiệp liên quan. Vì vậy, Việt Nam có thể học hỏi đáng kể từ Singapore trong quá trình xây dựng năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Singapore cũng nhìn nhận Việt Nam là một thị trường ổn định, có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực và tài nguyên để đầu tư phát triển trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực tài chính và công nghệ chuyển đổi xanh cũng còn nhiều dư địa hợp tác cho hai nước. Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Với vị thế là một trung tâm tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu, Singapore không chỉ quan tâm tới tiến trình này mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và bài học để chia sẻ với Việt Nam.

Chuyển đổi xanh cũng là mối quan tâm chung của cả Việt Nam và Singapore. Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều bất ổn, cả hai nước đều cần phải thúc đẩy chuyển đổi xanh như một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

. Năm nay đánh dấu 30 năm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hiện diện tại Việt Nam. Mô hình VSIP đã đóng vai trò như thế nào trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ của Việt Nam, thưa ông ?

+ Mô hình VSIP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là một trong những khu công nghiệp hợp tác quốc tế đầu tiên được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước bắt đầu thực hiện chính sách Đổi Mới.

Với vai trò là mô hình tiên phong, VSIP đã trở thành cầu nối quan trọng khi Việt Nam bắt đầu thu hút đầu tư nước ngoài. Từ những dự án đầu tiên, mô hình này đến nay đã phát triển rộng khắp trên cả nước với nhiều khu công nghiệp và đa dạng các lĩnh vực sản xuất và đầu tư.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng Singapore hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai của Việt Nam. Trên cơ sở đó, mô hình VSIP được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò thiết yếu trong tiến trình thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi kinh tế xanh đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực, Việt Nam cần làm gì để tận dụng hiệu quả hơn quan hệ hợp tác với Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững?

+ Có lẽ một trong những thách thức lớn nhất trong hợp tác với các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài hiện nay vẫn là khả năng hấp thụ dòng vốn đầu tư, cũng như tốc độ triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững.

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh chính sách nhằm xây dựng môi trường đầu tư và hành lang pháp lý theo hướng cởi mở, linh hoạt hơn để kích thích đầu tư, tăng tốc cấp phép cho các dự án từ ngoài nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần tiếp tục tinh gọn quy trình tiếp nhận và xử lý ý kiến từ các đối tác, nhà đầu tư nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, minh bạch và thông suốt hơn.

Bên cạnh việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các đối tác quốc tế, Việt Nam cần chú trọng hơn tới việc củng cố “nội lực”. Điều này đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các chương trình trao đổi và học bổng trong những ngành mũi nhọn, đồng thời có cơ chế hiệu quả để thu hút nhân tài và chuyên gia quốc tế tới làm việc tại Việt Nam.

Thực tế, đây cũng chính là tiền đề tạo nên sự phát triển của Singapore ngày nay. Nếu không xây dựng được nguồn lực nội tại đủ mạnh, Việt Nam sẽ khó có thể tận dụng hiệu quả những cơ hội và tiềm năng hợp tác đang mở ra trong giai đoạn hiện nay.

. Xin cảm ơn ông.