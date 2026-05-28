Chủ tịch Gia Lai phê bình địa phương hỗ trợ thiệt hại bão lũ vài ngàn đồng 28/05/2026 19:14

(PLO)- UBND phường Bình Định, tỉnh Gia Lai bị phê bình do tổ chức chi tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ gây phiền hà, có trường hợp chỉ vài ngàn đồng.

Ngày 28-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh nhận thông tin phản ánh phường Bình Định tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ cho người dân gây phiền hà. Trong đó, có trường hợp người dân phải chờ đợi thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài ngàn đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND phường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ người dân; tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định nhận 2.000 đồng hỗ trợ số lượng 2 cây mai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND phường Bình Định khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, danh sách, mức hỗ trợ, số tiền đã chi trả cho từng hộ dân; bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng mức, đầy đủ, công khai, minh bạch.

Trường hợp có sai sót, nhầm lẫn hoặc chi trả chưa đủ số tiền đã được phê duyệt thì phải kịp thời khắc phục, chi trả bổ sung đầy đủ cho người dân theo quy định.

Đối với các trường hợp có mức hỗ trợ thấp, chủ động lựa chọn phương thức chi trả linh hoạt, thuận tiện, phù hợp điều kiện thực tế và đúng quy định; ưu tiên chi trả tại khu dân cư, chuyển khoản.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc kê khai, kiểm tra, thẩm định, công khai, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp thực tế, thuận tiện cho người dân.

Trong đó, lưu ý hướng dẫn phương thức xử lý đối với các khoản hỗ trợ có giá trị thấp, tránh hình thức, máy móc, gây phiền hà hoặc phát sinh bức xúc trong nhân dân.