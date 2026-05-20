Anh cảnh sát khu vực và hành trình giúp cụ bà 93 tuổi có căn cước 20/05/2026 10:12

(PLO)- Sau nhiều năm mong mỏi, cụ bà sinh năm 1933 sống một mình tại TP.HCM đã được nhận căn cước nhờ sự hỗ trợ tận tình của Công an phường Đông Hưng Thuận cùng sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Sau nhiều năm mong mỏi có giấy tờ tùy thân như bao người khác, cụ bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1933, ngụ phường Đông Hưng Thuận) cuối cùng đã được trao tận tay tấm căn cước trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Phía sau tấm căn cước ấy là cả một hành trình dài với biết bao nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình của những cán bộ công an cơ sở.

Tuổi xế chiều nhưng không có giấy tờ gì trong tay

Kể về hành trình đặc biệt ấy, Thiếu tá Nguyễn Thanh Việt, cán bộ Cảnh sát khu vực Khu phố 40, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết ngày 19-5-2026 là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong quá trình công tác của anh.

"Tại căn phòng trọ đơn sơ, nhìn cụ Kiểm xúc động, nâng niu tấm căn cước trên tay là niềm động viên lớn đối với người cán bộ Công an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân như chúng tôi", Thiếu tá Việt chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Việt, cán bộ Cảnh sát khu vực Khu phố 40, Công an phường Đông Hưng Thuận trao căn cước tận tay cụ bà Nguyễn Thị Kiểm tại phòng trọ nơi cụ sinh sống. Ảnh: CA

Theo anh, trong những lần phúc tra, nắm tình hình địa bàn, anh đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của cụ Kiểm, người phụ nữ lớn tuổi sống một mình trong phòng trọ nhỏ, sức khỏe yếu, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Qua nhiều lần thăm hỏi, trò chuyện, cụ Kiểm kể mình sinh ra tại Campuchia. Cha mẹ đều đã mất từ rất lâu, ký ức về người thân, con cái theo năm tháng cũng dần phai mờ. Cuộc đời trải qua nhiều biến cố, nhiều lần chuyển nơi sinh sống khiến giấy tờ cá nhân thất lạc gần như hoàn toàn.

Ở tuổi xế chiều, điều cụ luôn đau đáu chỉ là có được một tấm căn cước như bao người khác để thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, hành trình ấy không hề đơn giản, do không có giấy khai sinh, thiếu nhiều thông tin nhân thân nên việc thực hiện các thủ tục pháp lý cho cụ gặp rất nhiều khó khăn. Đây được xem là trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn phường.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp rà soát, xác minh thông tin để hỗ trợ cụ hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Trong suốt quá trình thực hiện, do cụ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại nhiều nên cán bộ Công an phường đã nhiều lần trực tiếp đến tận phòng trọ để thu thập thông tin, xác minh nhân thân và hướng dẫn các thủ tục liên quan.

Từng thông tin nhỏ được lực lượng công an kiên trì rà soát, đối chiếu, xác minh qua nhiều nguồn khác nhau. Có những hôm cán bộ phải đi lại nhiều lần chỉ để bổ sung một vài dữ liệu còn thiếu trong hồ sơ.

Sau quá trình xác minh, hoàn thiện thủ tục, cụ bà Nguyễn Thị Kiểm đã được UBND phường Đông Hưng Thuận cấp giấy khai sinh theo quy định. Từ cơ sở đó, Công an phường tiếp tục hỗ trợ cụ thực hiện các bước cấp căn cước.

Không để người dân lớn tuổi phải vất vả đi lại, lực lượng công an còn trực tiếp đến tận nơi ở để thu nhận thông tin sinh trắc học, làm các thủ tục cần thiết ngay tại phòng trọ của cụ.

Hoàn thành mong ước của cụ bà với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Thiếu tá Nguyễn Thanh Việt chia sẻ, trong quá trình công tác tại địa bàn, anh từng tiếp xúc với nhiều trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trường hợp của cụ Kiểm để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Điều khiến tôi trăn trở nhất là cụ đã gần 100 tuổi nhưng vẫn chưa có giấy tờ tùy thân đầy đủ. Khi biết mong muốn lớn nhất của cụ là được có căn cước như mọi người, chúng tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ cụ hoàn thiện các thủ tục” - Thiếu tá Việt nói và cho biết dù quá trình nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, hồ sơ của cụ cuối cùng cũng được hoàn thiện.

Trước đó, Công an phường Đông Hưng Thuận đã đẩy mạnh công tác rà soát, hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, qua đó tạo điều kiện để người dân hoàn thiện thủ tục cấp căn cước công dân và đảm bảo các quyền lợi chính đáng theo quy định. Ảnh: CAP Đông Hưng Thuận

Chia sẻ thêm về trường hợp đặc biệt này, Trung tá Võ Thế Cảnh, Phó Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già yếu, neo đơn trong thực hiện thủ tục hành chính luôn được đơn vị quan tâm.

“Theo tinh thần phục vụ nhân dân, Công an phường luôn cố gắng hỗ trợ tối đa để người dân được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Với trường hợp của cụ Kiểm, do tuổi cao, hoàn cảnh đặc biệt nên cán bộ, chiến sĩ đã nhiều lần trực tiếp đến tận nơi xác minh thông tin, hỗ trợ làm giấy khai sinh, thu nhận hồ sơ và trao căn cước tại nhà” - Trung tá Cảnh nói.

Cũng theo Trung tá Cảnh, niềm vui và sự xúc động của cụ bà trong ngày nhận căn cước chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực trong công tác phục vụ nhân dân.

“Đối với chúng tôi, mỗi trường hợp người dân được hỗ trợ thành công không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia với người dân trên địa bàn” - Trung tá Cảnh chia sẻ thêm.

Câu chuyện trao căn cước cho cụ bà 93 tuổi ở phường Đông Hưng Thuận không chỉ đơn thuần là việc hoàn tất một thủ tục hành chính.

Đó còn là câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở - những người vẫn ngày đêm âm thầm đến từng khu phố, từng căn nhà nhỏ để lắng nghe, sẻ chia và giúp người dân tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.