TP.HCM: Xúc động khoảnh khắc 'trả lại tên' cho những phận đời bị lãng quên 28/04/2026 17:04

(PLO)- Lễ trao giấy khai sinh, thẻ căn cước cho các trường hợp đặc biệt tại TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Ngày 28-4, tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (TP.HCM), UBND xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, tổ chức Lễ trao 99 giấy khai sinh, 31 thẻ căn cước và trực tiếp thu nhận hồ sơ cho 99 đối tượng đặc thù.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06 – Công an TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Toàn cảnh lễ trao 99 giấy khai sinh, 31 thẻ căn cước và trực tiếp thu nhận hồ sơ cho 99 đối tượng đặc thù. Ảnh: TRẦN MINH

Sau khi nhận giấy khai sinh, nhiều người chăm chú xem lại thông tin, không giấu được niềm vui khi lần đầu có tên tuổi, nhân thân rõ ràng. Ảnh: TRẦN MINH

Trong số những người được nhận thẻ căn cước hôm nay, có một trường hợp đặc biệt là ông Đỗ Văn Huệ (68 tuổi), hiện đang được chăm sóc tại khoa Nam Lão. Gần cả cuộc đời với nhiều thăng trầm, đây là lần đầu tiên ông được cầm trên tay tấm thẻ căn cước chính thức mang tên mình.

Cầm tấm thẻ trên tay, ông Huệ không giấu được sự xúc động. Ông cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình lại có đầy đủ giấy tờ tùy thân như bao người khác. “Giờ có tên tuổi rõ ràng, tôi thấy mình như được công nhận, được làm công dân đàng hoàng”, ông Huệ chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết ông rất xúc động khi tham dự Lễ trao giấy khai sinh và thẻ căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc thù đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định.

Theo ông Vũ, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với các trường hợp nhân khẩu đặc thù trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Nhấn mạnh ý nghĩa của giấy khai sinh, ông Vũ cho biết đây là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân, là cơ sở pháp lý để xác lập họ tên, quốc tịch, nhân thân cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân. Đối với các trường hợp đang được chăm sóc tại Trung tâm, việc được đăng ký khai sinh và cấp thẻ căn cước không chỉ đơn thuần là hoàn tất thủ tục hành chính, mà còn mở ra cơ hội để họ được thụ hưởng đầy đủ hơn các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc y tế và các quyền lợi hợp pháp khác.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM trao giấy khai sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM trao thẻ căn cước. Ảnh: TRẦN MINH

Trong quá trình trao giấy khai sinh cho các trường hợp đặc biệt, ông Vũ không giấu được sự xúc động, nhiều lần nghẹn lời. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND xã Bắc Tân Uyên, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, lực lượng Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đăng ký hộ tịch, cấp căn cước.

“Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều công sức, sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ trung tâm, công chức làm công tác hộ tịch và lực lượng công an”, ông Vũ nhấn mạnh.

Video: Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, nghẹn lời khi phát biểu tại buổi lễ trao giấy khai sinh, thẻ căn cước.

Bên cạnh 99 trường hợp đã được cấp giấy khai sinh trong đợt này, ông Vũ đề nghị UBND xã Bắc Tân Uyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, Trung tâm và các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp còn lại, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy khai sinh.

Đối với những trường hợp còn vướng mắc, khó khăn, các đơn vị cần kịp thời trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tư pháp để được tháo gỡ, giải quyết thống nhất, đúng quy định.

Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM, ông Vũ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của địa phương, Trung tâm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện hoạt động đầy ý nghĩa này.

Cán bộ Phòng PC06 Công an TP.HCM hỗ trợ thu nhận hồ sơ, thông tin cấp thẻ căn cước. Ảnh: TRẦN MINH

Trung tá Hồ Thị Kim Thanh, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng PC06 Công an TP.HCM, thăm hỏi, động viên sức khỏe các trường hợp đặc biệt. Ảnh: TRẦN MINH

Tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, có những người đã bị lãng quên tên tuổi, quê hương do bệnh tật. Việc xác lập giấy tờ pháp lý cho các đối tượng nhân khẩu đặc thù tại đây là bài toán khó, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực rà soát không mệt mỏi của lực lượng Công an và ngành Tư pháp.

Tấm giấy khai sinh hay thẻ căn cước không chỉ là một mảnh giấy, mà còn là “giấy thông hành” để các cô, chú, anh, chị được thụ hưởng các quyền lợi an sinh xã hội, được khẳng định tư cách công dân của mình.