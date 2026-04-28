TP.HCM: Xúc động khoảnh khắc 'trả lại tên' cho những phận đời bị lãng quên

Ngày 28-4, tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (TP.HCM), UBND xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, tổ chức Lễ trao 99 giấy khai sinh, 31 thẻ căn cước và trực tiếp thu nhận hồ sơ cho 99 đối tượng đặc thù.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06 – Công an TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.
Trong số những người được nhận thẻ căn cước hôm nay, có một trường hợp đặc biệt là ông Đỗ Văn Huệ (68 tuổi), hiện đang được chăm sóc tại khoa Nam Lão. Gần cả cuộc đời với nhiều thăng trầm, đây là lần đầu tiên ông được cầm trên tay tấm thẻ căn cước chính thức mang tên mình.
Cầm tấm thẻ trên tay, ông Huệ không giấu được sự xúc động. Ông cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình lại có đầy đủ giấy tờ tùy thân như bao người khác. “Giờ có tên tuổi rõ ràng, tôi thấy mình như được công nhận, được làm công dân đàng hoàng”, ông Huệ chia sẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết ông rất xúc động khi tham dự Lễ trao giấy khai sinh và thẻ căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc thù đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định.
Theo ông Vũ, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với các trường hợp nhân khẩu đặc thù trong tình hình mới.
Nhấn mạnh ý nghĩa của giấy khai sinh, ông Vũ cho biết đây là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân, là cơ sở pháp lý để xác lập họ tên, quốc tịch, nhân thân cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân. Đối với các trường hợp đang được chăm sóc tại Trung tâm, việc được đăng ký khai sinh và cấp thẻ căn cước không chỉ đơn thuần là hoàn tất thủ tục hành chính, mà còn mở ra cơ hội để họ được thụ hưởng đầy đủ hơn các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc y tế và các quyền lợi hợp pháp khác.
Trong quá trình trao giấy khai sinh cho các trường hợp đặc biệt, ông Vũ không giấu được sự xúc động, nhiều lần nghẹn lời. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND xã Bắc Tân Uyên, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, lực lượng Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đăng ký hộ tịch, cấp căn cước.
“Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều công sức, sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ trung tâm, công chức làm công tác hộ tịch và lực lượng công an”, ông Vũ nhấn mạnh.
Bên cạnh 99 trường hợp đã được cấp giấy khai sinh trong đợt này, ông Vũ đề nghị UBND xã Bắc Tân Uyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, Trung tâm và các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp còn lại, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy khai sinh.
Đối với những trường hợp còn vướng mắc, khó khăn, các đơn vị cần kịp thời trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tư pháp để được tháo gỡ, giải quyết thống nhất, đúng quy định.
Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM, ông Vũ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của địa phương, Trung tâm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện hoạt động đầy ý nghĩa này.
Tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, có những người đã bị lãng quên tên tuổi, quê hương do bệnh tật. Việc xác lập giấy tờ pháp lý cho các đối tượng nhân khẩu đặc thù tại đây là bài toán khó, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực rà soát không mệt mỏi của lực lượng Công an và ngành Tư pháp.
Tấm giấy khai sinh hay thẻ căn cước không chỉ là một mảnh giấy, mà còn là “giấy thông hành” để các cô, chú, anh, chị được thụ hưởng các quyền lợi an sinh xã hội, được khẳng định tư cách công dân của mình.
TP.HCM tiếp tục “trả lại tên” cho hàng trăm người
Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06 Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm rà soát, xác minh, từng bước hoàn thiện thông tin nhân thân cho các trường hợp đặc biệt đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ.
Theo Thượng tá Bào, đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc xác lập danh tính gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quy trình xác minh chặt chẽ, thận trọng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, nhiều trường hợp đã được cấp giấy tờ tùy thân, bảo đảm quyền lợi chính đáng.
Hiện nay, Trung tâm vẫn còn hơn 500 trường hợp cần tiếp tục rà soát, xác minh để hoàn thiện hồ sơ. Thành phố đang xây dựng kế hoạch, ban hành các hướng dẫn cụ thể để lực lượng công an cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.
“Việc cấp giấy tờ tùy thân không chỉ giúp các trường hợp này có đầy đủ thông tin pháp lý mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc y tế theo quy định”, Thượng tá Bào nhấn mạnh.