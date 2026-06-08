Bênh cô ruột nên phóng hỏa đốt nhà người khác 08/06/2026 14:58

(PLO)- Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có chị H đang mang thai và cháu M hơn 1 tuổi...

Ngày 8-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiếu (33 tuổi) 19 năm tù về các tội giết người và hủy hoại tài sản; buộc bồi thường cho các bị hại gần 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hiếu là cháu ruột của Nguyễn Thị Thanh Hương. Do bức xúc về việc chuyển nhượng căn nhà tại xã Nhà Bè giữa cô ruột và anh D, Hiếu nảy sinh ý định đốt nhà anh D để trả thù.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu đã mua 5 lít xăng mang về nhà cất giấu để đốt nhà anh D.

Bị cáo Nguyễn Chí Hiếu tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Ngày 10-4-2023, Hiếu đến nhà anh D nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát rồi tạt xăng và châm lửa đốt, gây cháy khu vực phía trước nhà anh D.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có chị H đang mang thai và cháu M hơn 1 tuổi. Hậu quả vụ cháy gây thiệt hại hơn 353 triệu đồng.

Khi phát hiện sự việc, chị H đã bế con lên lầu và được hàng xóm giải cứu. Đến ngày 18-4-2023, Hiếu bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Cũng theo cáo trạng, khi châm lửa đốt nhà anh D, bị cáo Nguyễn Chí Hiếu không biết chị H đang mang thai, nên không xem xét xử lý Hiếu về tình tiết định khung "giết phụ nữ mà mình biết là có thai".

Việc Hiếu mua xăng và đốt nhà anh D, bà Hương không biết nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Hương với vai trò đồng phạm.