Truy tố 2 bị can trong vụ hành hung chủ quán thịt xiên ở Hà Nội 07/06/2026 18:56

(PLO)- Sau khi hành hung chủ quán thịt xiên ở Hà Nội, bị can Nguyễn Hoàng Việt đã bỏ trốn và đang bị truy nã; VKS yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa.

VKSND khu vực 2 TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc truy tố bị can Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Quang Minh (cùng trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng trong vụ án xảy ra tại ngõ 34 phố Hoàng Cầu, Hà Nội. Hiện bị can Việt đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 10-6-2025, tại khu vực số 124/34 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, anh Đặng Cao Hùng đang bán thịt xiên nướng thì Nguyễn Hoàng Việt đi xe máy chở vợ dừng trước quán.

Thấy vậy, anh Hùng nhắc nhở Việt đỗ gọn xe lấy lối đi lại. Giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau đó, Việt đi về và kể lại sự việc cho Nguyễn Quang Minh (em vợ Việt) và Nguyễn Quang Khải (bố vợ Việt) biết.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Việt, Minh, Khải cùng đi vào quán của anh Hùng và ông Khải hỏi “vừa nãy ở đây, ai đánh con tao”. Lúc này, giữa anh Hùng và và ông Khải xảy ra to tiếng, cãi nhau, anh Hùng giải thích không ai đánh ai, chỉ là nhắc nhở.

Quá trình tranh cãi, ông Khải đã dùng tay tát về phía mặt anh Hùng thì anh Hùng lao về phía ông Khải.

Thấy vậy, Minh và ông Khải khống chế anh Hùng, còn Việt mở xe ô tô lấy vật (không xác định) vụt 1-2 cái vào đầu anh Hùng.

Khi vợ anh Hùng và người dân vào can ngăn, Việt vẫn lao vào đánh anh Hùng, cắn vào bả vai gây chảy máu. Minh đấm vào đầu anh Hùng. Hai bên giằng co nhau khoảng 5-7 phút thì được mọi người can ngăn dừng lại.

Sau sự việc, anh Hùng gọi điện trình báo cơ quan công an. Kết luận giám định anh Hùng bị tổn thương cơ thể 3%. Anh Hùng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Đối với Nguyễn Quang Khải, do hành vi có mức độ chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021.

Hiện bị can Nguyễn Hoàng Việt đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Việt nhưng chưa có kết quả. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, VKS xác định đủ cơ sở để truy tố, xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Hoàng Việt theo quy định tại Điều 243, Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND khu vực 2 TP Hà Nội yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Việt đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Nếu bị can Việt tiếp tục bỏ trốn, VKS coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị can Việt bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.