CSGT TP.HCM đề nghị người dân cung cấp thông tin vụ việc gần ngã ba Cát Lái 10/06/2026 22:22

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP.HCM đang xác minh nguồn tin phản ánh về một vụ việc giao thông xảy ra tại khu vực gần ngã ba Cát Lái và đề nghị người dân có liên quan hoặc biết thông tin phối hợp cung cấp để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 10-6, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, giải quyết nguồn tin phản ánh về một vụ việc giao thông xảy ra tại khu vực giao lộ đường Võ Nguyên Giáp, nhánh rẽ vào đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng.

CSGT TP.HCM đề nghị người dân cung cấp thông tin vụ việc gần ngã ba Cát Lái. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội, khoảng 10 giờ 59 phút ngày 14-5, một ô tô gắn camera hành trình lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Sài Gòn 2 về cầu Rạch Chiếc.

Khi đến gần nút giao rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ (gần ngã ba Cát Lái), tài xế cho xe dừng lại để nhường đường cho một xe đầu kéo đang chuyển từ làn số 4 sang làn số 3 và có bật tín hiệu xin chuyển làn. Phía sau xe đầu kéo còn có một xe tải cũng thực hiện việc nhập từ làn số 4 vào làn số 3.

Để phục vụ công tác xác minh, Phòng CSGT đề nghị người điều khiển các phương tiện có liên quan, người đăng tải đoạn clip phản ánh hoặc những cá nhân biết thông tin về vụ việc liên hệ Đội CSGT Cát Lái để phối hợp cung cấp thông tin.

Mọi thông tin liên hệ Thiếu tá Trần Văn Thạch, cán bộ thụ lý hồ sơ, qua số điện thoại 0377.747.776 hoặc Đội CSGT Cát Lái, địa chỉ 989 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TP.HCM.

Cơ quan chức năng mong nhận được sự phối hợp của người dân để sớm làm rõ nội dung phản ánh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.