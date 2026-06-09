Từ 1-7: Người khám trái tuyến được hưởng BHYT cao hơn, mức đóng hộ gia đình cũng tăng 09/06/2026 11:09

(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách BHYT sẽ thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi cho người bệnh khi đi khám trái tuyến. Tuy nhiên, mức đóng BHYT theo hộ gia đình cũng tăng do điều chỉnh mức lương cơ sở.

Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, cho biết từ ngày 1-7 sẽ áp dụng nhiều thay đổi theo quy định của Luật BHYT cùng các nghị định hướng dẫn mới.

Điểm đáng chú ý là người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu sẽ được mở rộng quyền lợi thanh toán, đặc biệt với trường hợp khám ngoại trú.

Theo đó, trước đây, người khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ BHYT chi trả đối với một số bệnh thuộc danh mục quy định. Nhiều trường hợp còn lại không được thanh toán.

Hiện số người tham gia BHYT gần phủ sóng toàn dân. Ảnh minh họa: V.LONG

Từ ngày 1-7, ngoài các trường hợp đang được hưởng 100% như hiện hành, người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán thêm 50% mức hưởng đối với các bệnh còn lại trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Chính sách mới cũng áp dụng tại một số cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu. Theo đó, thay vì không được thanh toán như trước, người dân sẽ được quỹ BHYT hỗ trợ một phần chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bảng so sánh mức hưởng BHYT trước và sau ngày 1-7. Ảnh: V.LONG

Ví dụ, một người có mức hưởng BHYT 100%, đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở cấp ban đầu (tương đương tuyến huyện trước đây). Nếu tự đi khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản (tương đương tuyến tỉnh trước đây), với tổng chi phí 1 triệu đồng thì quỹ BHYT sẽ thanh toán 500.000 đồng, phần còn lại người bệnh tự chi trả.

Theo cơ quan BHXH, người dân có thể tra cứu cấp chuyên môn và mức xếp hạng của cơ sở khám chữa bệnh trên cổng thông tin của cơ quan quản lý y tế, sở y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện để xác định quyền lợi của mình.

Cùng với việc mở rộng quyền lợi, nhiều ngưỡng thanh toán BHYT cũng thay đổi do mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo quy định mới, người tham gia BHYT sẽ được quỹ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu tổng chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng.

Đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, nếu tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 15,18 triệu đồng, thì phần vượt ngưỡng sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100%.

Một thay đổi khác ảnh hưởng trực tiếp đến người dân là mức đóng BHYT hộ gia đình cũng tăng từ ngày 1-7.

Cụ thể, người thứ nhất đóng khoảng 1,366 triệu đồng mỗi năm; người thứ hai khoảng 956.000 đồng; người thứ ba khoảng 820.000 đồng; người thứ tư khoảng 683.000 đồng; từ người thứ năm trở đi còn khoảng 546.000 đồng mỗi năm.

Ngoài ra, BHXH cũng điều chỉnh mức thanh toán trực tiếp trong trường hợp người bệnh khám tại cơ sở chưa ký hợp đồng BHYT hoặc chưa xuất trình đầy đủ thông tin thẻ, xuất trình thẻ muộn trước khi ra viện.

Theo mức mới, số tiền được thanh toán tối đa dao động từ 379.500 đồng đến 6,325 triệu đồng, tùy hình thức điều trị nội trú, ngoại trú và cấp cơ sở khám chữa bệnh.

Hướng dẫn cụ thể tại đây.