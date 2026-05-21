Một số mức đóng, hưởng BHXH, BHYT tăng từ 1-7 theo lương cơ sở 21/05/2026 11:37

(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng kéo theo nhiều thay đổi liên quan mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT của người dân, người lao động, học sinh, sinh viên.

Ngày 21-5, BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1-7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo cơ quan này, việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mà còn là căn cứ để tính nhiều khoản đóng, mức hưởng trong chính sách BHXH, BHYT.

Mức đóng BHYT hộ gia đình tăng theo lương cơ sở

Hiện nay, mức đóng BHYT hộ gia đình được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với người thứ nhất trong hộ. Những người tiếp theo được giảm dần mức đóng.

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7-2026 cũng được điều chỉnh tương ứng.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở. Ảnh: CTV

Cụ thể:

Đối với học sinh, sinh viên, ngân sách nhà nước hiện hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Với mức hỗ trợ này, từ ngày 1-7, học sinh, sinh viên phải tự đóng tối đa 56.925 đồng/tháng, tương ứng 683.100 đồng/năm.

Tuy nhiên, tại một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm, số tiền thực tế học sinh, sinh viên phải đóng có thể thấp hơn.

Mức trần đóng BHXH bắt buộc tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương.

Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở thì mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1-7, mức lương thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo BHXH Việt Nam, quy định này nhằm bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, góp phần tăng tính công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng tăng

Cùng với mức đóng, nhiều khoản trợ cấp BHXH tính theo lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1-7.

Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ bằng hai lần mức lương cơ sở.

Theo đó, mức trợ cấp tăng từ 4,68 lên 5,06 triệu đồng.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23,4 lên 25,3 triệu đồng.

Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy, mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1.170.000 đồng lên 1.265.000 đồng/tháng.

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức trợ cấp tăng từ 1.638.000 đồng lên 1.771.000 đồng/tháng.

Người dân cần chủ động theo dõi mức đóng mới

Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHXH, BHYT được thiết kế theo nguyên tắc chia sẻ, đóng góp và thụ hưởng.

Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng thì một số khoản đóng cũng tăng theo. Tuy nhiên, nhiều quyền lợi và mức hưởng của người tham gia cũng được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh: V.LONG

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân tham gia BHYT đầy đủ, liên tục để được bảo vệ trước rủi ro chi phí khám chữa bệnh, nhất là với các trường hợp bệnh nặng, điều trị dài ngày hoặc có chi phí lớn.

Đối với BHXH, việc duy trì tham gia được xem là nền tảng để người lao động có lương hưu, được cấp thẻ BHYT khi về già và hưởng các chế độ an sinh lâu dài.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý người dân, người lao động, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình cần chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cập nhật mức đóng mới từ ngày 1-7.

Người dân có thể liên hệ cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu hoặc tra cứu thông tin qua các kênh chính thức của ngành BHXH để được hướng dẫn, tránh tiếp nhận thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.