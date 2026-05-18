Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan BHXH yêu cầu cài 'thẻ BHXH điện tử' 18/05/2026 17:55

(PLO)- Sau vụ việc một người dân ở Cà Mau bị lừa, BHXH Việt Nam cảnh báo tình trạng nhiều đối tượng giả danh cán bộ BHXH gọi điện, hướng dẫn người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử”.

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh cán bộ BHXH để tiếp cận người dân với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Mục đích là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Mới đây, BHXH tỉnh Cà Mau tiếp nhận phản ánh của chị B về việc bị lừa đảo khi cập nhật “thẻ BHYT điện tử” cho con dưới 6 tuổi.

Theo phản ánh, một người sử dụng số điện thoại 0825.884.702 gọi cho chị B, yêu cầu chị đến UBND phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho con. Đối tượng dặn mang theo căn cước công dân và thẻ BHYT của trẻ.

BHXH Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử". Ảnh: BHXH Việt Nam

Khi chị B nói không có thời gian đi, người này hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản tên “Nguyễn Trung Quân” để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”.

Sau khi làm theo hướng dẫn, chị B bị rút mất 2 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Khi chị phản ánh việc mất tiền, người này tiếp tục yêu cầu chị dùng tài khoản khác để... “hoàn tiền”.

Tin lời, chị B mượn điện thoại và tài khoản ngân hàng của người thân để thao tác theo hướng dẫn. Kết quả, tài khoản này tiếp tục bị rút hơn 7,8 triệu đồng. Tổng cộng, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 9,8 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử” hay cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được cung cấp qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Người dân không nên kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay cho người không rõ danh tính.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng và kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc thông báo cho cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý.