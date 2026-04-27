13 người bị Campuchia trục xuất vì liên quan lừa đảo trực tuyến 27/04/2026 14:04

(PLO)- 13 công dân Việt Nam cư trú tại TP.HCM bị Campuchia trục xuất sau khi phát hiện liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép.

Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Theo cơ quan chức năng, các công dân này đều cư trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây, họ tham gia “hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến”, “lao động trái phép” theo lời mời gọi trên mạng. Sau đó, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất về Việt Nam.

Ngay khi tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nhân thân và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Qua rà soát, cơ quan chức năng đã bàn giao ba công dân cho Công an các tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh và An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ do có liên quan địa bàn.

Các công dân được đưa về TP.HCM để tiếp tục điều tra, xác minh và tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Ảnh: CA

Trong số 10 trường hợp còn lại, có ba người bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, với tổng số tiền 18,75 triệu đồng.

Việc tiếp nhận được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tối cùng ngày, các công dân được đưa về TP.HCM để tiếp tục điều tra, xác minh và tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia hoạt động phi pháp ở nước ngoài. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, “tìm việc làm trên mạng” nhằm lôi kéo sang làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.