Truy xét xuyên đêm, bắt kẻ cướp giật dây chuyền 3 chỉ vàng của cụ bà ở TP.HCM 07/06/2026 13:39

(PLO)- Sau khi cướp giật dây chuyền vàng của một cụ bà 66 tuổi rồi tẩu thoát, người đàn ông bị công an truy xét, bắt giữ cùng tang vật chỉ sau chưa đầy 36 giờ.

Ngày 7-6, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn.

Công an phường Tây Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 66 tuổi. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 5-6, Công an phường Tây Nam tiếp nhận tin báo của bà LTT (66 tuổi, ngụ phường Tây Nam) về việc bị một người đàn ông chưa rõ lai lịch cướp giật dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ tại đường ĐH608, khu phố An Thành, phường Tây Nam.

Sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy màu đen bỏ chạy về hướng phường Phú An nhằm tẩu thoát.

Tang vật là dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ được công an thu hồi để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, thu thập chứng cứ và xác minh đối tượng gây án.

Đến 20 giờ 50 phút ngày 6-6, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là LQK (32 tuổi, quê Cà Mau), đang tạm trú tại một nhà trọ ở phường Bến Cát, TP.HCM.

Nơi nghi phạm cất giấu sợi dây chuyền sau khi cướp được. Ảnh: CA

Tại thời điểm bị bắt giữ, công an thu hồi tang vật là dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ được xác định là tài sản bị cướp giật của nạn nhân.

Hiện Công an phường Tây Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định.