Truy xét xuyên đêm, bắt kẻ cướp giật dây chuyền 3 chỉ vàng của cụ bà ở TP.HCM

Ngày 7-6, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 5-6, Công an phường Tây Nam tiếp nhận tin báo của bà LTT (66 tuổi, ngụ phường Tây Nam) về việc bị một người đàn ông chưa rõ lai lịch cướp giật dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ tại đường ĐH608, khu phố An Thành, phường Tây Nam.
Sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy màu đen bỏ chạy về hướng phường Phú An nhằm tẩu thoát.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, thu thập chứng cứ và xác minh đối tượng gây án.
Đến 20 giờ 50 phút ngày 6-6, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là LQK (32 tuổi, quê Cà Mau), đang tạm trú tại một nhà trọ ở phường Bến Cát, TP.HCM.
Tại thời điểm bị bắt giữ, công an thu hồi tang vật là dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ được xác định là tài sản bị cướp giật của nạn nhân.
Hiện Công an phường Tây Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định.