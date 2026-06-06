Siết chặt trật tự đô thị trong hành lang an toàn đường sắt ở TP.HCM 06/06/2026 19:59

(PLO)- Công an phường Dĩ An ra quân tuần tra, kiểm soát, siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Chiều 6-6, Công an phường Dĩ An, TP.HCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tuyến hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn, tập trung tại khu vực dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Tổ công tác phát hiện một ô tô đậu gần đường ray xe lửa vi phạm quy định về khoảng cách an toàn và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận của PLO, tổ công tác tiến hành tuần tra dọc tuyến đường, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đến khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông BĐD (54 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô con biển số 60C-582… đậu xe gần đường ray xe lửa, vi phạm quy định về khoảng cách hành lang an toàn đường sắt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này để xử lý theo quy định.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong buổi tuần tra, Công an phường Dĩ An cũng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở nhiều hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán dọc tuyến đường không lấn chiếm lòng, lề đường, không bày bán hàng hóa, đặt vật dụng trong khu vực hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PLO, Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng Công an phường Dĩ An, cho biết đơn vị đã phân công nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các điểm nóng về vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng công an còn tổ chức tuyên truyền, vận động và cho các hộ dân, cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Qua nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn phường Dĩ An đã có chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

"Đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải đường sắt", Thiếu tá Quang cho hay.

Công an phường Dĩ An tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, đặt vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Hoạt động này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân và hộ buôn bán trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Công an phường Dĩ An, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, dựng lều quán, đặt bàn ghế, tập kết hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn.