Công an làm việc với tài xế lái Porsche drift ở khu đô thị Sala 05/06/2026 16:33

(PLO)- Chỉ sau vài giờ clip ghi lại cảnh chiếc Porsche liên tục drift, xoay vòng giữa đường trong khu đô thị Sala lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.HCM đã xác định và mời người điều khiển phương tiện lên làm việc.

Ngày 5-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý C.M (23 tuổi, quê Hà Nội, hiện sinh sống tại TP.HCM) về hành vi điều khiển ô tô Porsche thực hiện các động tác drift, biểu diễn xe xoay vòng trong khu đô thị Sala, phường An Khánh.

Chiếc Porsche liên tục xoay vòng giữa đường được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, chỉ vài giờ sau khi clip ghi lại cảnh chiếc Porsche liên tục xoay vòng giữa đường được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSGT Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Chỉ sau vài giờ clip ghi lại cảnh chiếc Porsche liên tục drift, xoay vòng giữa đường trong khu đô thị Sala lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: XUÂN MINH

Qua trích xuất hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định chiếc xe liên quan mang biển số 30F-811…, nhãn hiệu Porsche. Theo dữ liệu đăng ký, chủ sở hữu phương tiện là ông C.T.A.D, quê Hà Nội.

Tiếp tục xác minh, tổ công tác phát hiện chiếc xe đang được bảo dưỡng tại một cơ sở dịch vụ Porsche trên địa bàn TP.HCM. Người đưa xe đến bảo dưỡng là C.M, người đang trực tiếp quản lý và sử dụng phương tiện này.

Làm việc với cơ quan công an, C.M xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến xe và giấy phép lái xe. Bước đầu, người này thừa nhận đã điều khiển ô tô Porsche biển số 30F-811.57 thực hiện hành vi drift trong khu đô thị Sala vào tối 4-6.

Công an làm việc với nam thanh niên lái Porsche drift giữa khu đô thị Sala. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, sau khi thực hiện nhiều vòng drift tại khu đô thị Sala, chiếc Porsche tiếp tục lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đi qua nhiều giao lộ trước khi di chuyển về khu vực nút giao An Phú.

Trước đó, sáng 5-6, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh một ô tô hạng sang liên tục tăng ga, đánh lái khiến xe xoay nhiều vòng tại chỗ giữa đường. Tiếng động cơ lớn cùng màn biểu diễn nguy hiểm thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa, mặt đường trơn ướt, trong khi khu vực xung quanh vẫn có nhiều phương tiện lưu thông. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến tai nạn cho người tham gia giao thông.