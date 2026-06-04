Trộm xe máy chạy đi chơi cả ngày rồi đem trả trước nhà bị hại 04/06/2026 15:19

(PLO)- Hai thiếu niên lén vào nhà dân lấy trộm xe Honda Vario 125 rồi chạy đi nhiều nơi, đến tối cùng ngày thì mang xe quay lại bỏ trước nhà bị hại nhưng vẫn bị công an truy xét, làm rõ.

Ngày 4-6, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lê Quốc An (16 tuổi, ngụ ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo, bên phải) là người chủ mưu, rủ rê P.T.A. (14 tuổi). Ảnh: CA

Trước đó, ngày 1-6, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm một mô tô Honda Vario 125 tại nhà riêng ở ấp Bình Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, xác minh và truy xét những người liên quan.

Qua điều tra, công an xác định Lê Quốc An (16 tuổi, ngụ ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo) là người chủ mưu, rủ rê P.T.A (14 tuổi) cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng thời điểm chủ nhà đi vắng, hai thiếu niên đã lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy Honda Vario 125 cùng một nón bảo hiểm rồi nhanh chóng rời khỏi địa phương.

Tang vật trong vụ việc được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CA

Sau khi sử dụng chiếc xe trộm được di chuyển qua nhiều nơi, tối cùng ngày, hai thiếu niên đã mang phương tiện quay lại bỏ trước nhà của bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2-6, Công an xã Phú Giáo đã xác minh, triệu tập hai thiếu niên để làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Quốc An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua xác minh, An từng có hành vi trộm cắp tài sản trước đó và đang trong quá trình được cơ quan chức năng xử lý theo quy định nhưng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phú Giáo xác định hành vi của Lê Quốc An có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ đối với An để điều tra, xử lý.

Đối với P.T.A, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng lập hồ sơ quản lý, giáo dục theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.