Tây Ninh: 3 thanh niên tử vong sau cú tông trực diện xe tải 23/06/2026 13:09

(PLO)- Ba thanh niên tử vong sau vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên tuyến ĐT822, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Rạng sáng 23-6, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT822 thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, khiến ba thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-6, lực lượng Công an xã Hậu Nghĩa nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến ĐT822.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba thanh niên tử vong. Ảnh: CTV

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải 50H-168.16 do ông Trần Ngọc Quyết (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển va chạm với xe máy 62AA - 316.64 chở ba người. Thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy.

Ba người có mặt trên xe máy gồm anh LMT (26 tuổi, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), anh NTP (14 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) và anh LTN (17 tuổi, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Vụ va chạm mạnh khiến cả ba nạn nhân tử vong. Mô tô bị hư hỏng nặng, chiếc xe tải cũng hư hỏng phần đầu xe.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng dân quân thường trực phối hợp Công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng tổ chức lấy lời khai những người liên quan và nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng hoàn tất các bước điều tra ban đầu và tiếp tục xử lý theo quy định.