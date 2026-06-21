Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm cá cược đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng 21/06/2026 21:27

(PLO)- Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan, tạm giữ bảy người.

Công an TP.HCM cho biết chiều 18-6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú.

Những người này sử dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp trận đấu từ trường gà Thomo ở Campuchia. Sau đó, các đối tượng nhận kèo, thỏa thuận tỉ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, TP.HCM. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 người về trụ sở làm việc. Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, một máy tính bảng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện, thu giữ hai khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế.

Kết quả điều tra xác định chủ quán cà phê biết rõ việc nhóm người tụ tập đánh bạc. Tuy nhiên, người này vẫn tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất và mạng internet để hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ chủ quán cà phê Nguyễn Văn Thông để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Sáu người khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn và Bồ Tuấn Linh. Công an TP.HCM cũng đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý những người liên quan đến số vũ khí bị thu giữ.

Hai khẩu súng được công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cho biết đây là kết quả cụ thể trong việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm. Lực lượng quyết tâm triệt xóa các tụ điểm cờ bạc ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp.

Theo Công an TP.HCM, hoạt động đánh bạc hiện nay đang chuyển dịch mạnh sang môi trường mạng, lợi dụng các nền tảng phát trực tiếp từ nước ngoài. Nhiều đối tượng cho rằng việc chỉ theo dõi qua điện thoại sẽ khó bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi hành vi cá cược thắng thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý nghiêm.

Nhiều tang vật như tiền, điện thoại được lực lượng thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc diễn ra tại nơi ở hay cơ sở kinh doanh. Các chủ cơ sở kinh doanh nếu biết khách sử dụng địa điểm để đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp nghiệp vụ để chủ động rà soát, triệt xóa các đường dây cờ bạc truyền thống và trên không gian mạng.