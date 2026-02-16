Cảnh sát vây bắt 61 người tham gia đá gà cá cược gần 1 tỉ đồng 16/02/2026 14:52

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 61 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, tổng cá cược gần 1 tỉ đồng tại một bãi đất trống ở Tây Ninh.

Chiều 16-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 33 đối tượng về hành vi đánh bạc, sau khi triệt phá một tụ điểm đá gà quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, lúc 12 giờ 15 phút ngày 12-2, tại bãi đất trống thuộc khu phố Phước Hậu, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng PK02 và các đơn vị liên quan bắt quả tang 61 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà nòi thắng, thua bằng tiền.

Lực lượng chức năng tạm giữ 58 mô tô của những người tham gia đá gà. Ảnh: CATN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 58 mô tô, 47 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Văn Dân (tên gọi khác Thinh) và Ngô Minh Trí (tên gọi khác Tuấn) là hai người đứng ra tổ chức các trận đá gà đòn ăn tiền. Hai đối tượng thu tiền xâu 10% trên tổng số tiền người chơi tham gia cá cược. Dân và Trí trực tiếp làm “biện”, ghi sổ tên người tham gia để tính toán thắng thua.

Hiện trường 61 người tham gia đá gà tại bãi đất trống. Ảnh: CATN

Thời điểm bị bắt quả tang, Dân và Trí đang làm biện cho 2 trận gà đang diễn ra. Qua giải sổ ghi chép, cơ quan điều tra xác định tổng tỷ lệ cá cược của 2 trận đá gà lên đến 974.700.000 đồng. Các chủ gà và những người tham gia cá cược đã được làm rõ.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Trần Văn Dân và Ngô Minh Trí có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.