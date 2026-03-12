1 phụ nữ dùng thủ đoạn chuyển khoản chiếm đoạt tiền của bạn hàng 12/03/2026 11:16

(PLO)- VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố một phụ nữ dùng thủ đoạn chuyển khoản để chiếm đoạt tiền của bạn hàng.

Ngày 12-3, thông tin từ VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các giao dịch của Vân liên quan vụ việc. Ảnh: VKS

Theo điều tra ban đầu, do thua lỗ trong kinh doanh, từ tháng 12-2025, Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà ĐTMN (ngụ phường Tuy Hoà, Đắk Lắk).

Lợi dụng mối quan hệ kinh doanh từ trước với bà N, khi chuyển thanh toán đơn hàng mua hải sản, Vân thao tác chuyển khoản ít hơn số tiền phải thanh toán rất nhiều lần (thiếu đi ba chữ số 0 cuối cùng).

Cụ thể, có lần giao dịch, số tiền hàng Vân phải chuyển thanh toán cho bà N là hơn 9 triệu đồng. Tuy nhiên, Vân chỉ thực hiện chuyển hơn 9.000 đồng. Lần khác, số tiền hàng Vân phải chuyển là hơn 11 triệu đồng nhưng người này chỉ chuyển hơn 11.000 đồng.

Sau khi thực hiện chuyển khoản, Vân chụp màn hình thông báo, gửi ngay qua Zalo cho bà N rồi lập tức thu hồi. Vì đã giao dịch nhiều lần với Vân nên bà N không kiểm tra biến động số dư thực tế trên ứng dụng ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của bà N tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Khi sự việc bị phát hiện, Vân đã nhanh chóng xóa dấu vết, chặn liên lạc và lẩn trốn.

VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, trong các giao dịch dân sự liên quan đến ngân hàng, cần kiểm tra tài khoản, xác nhận hoàn tất thanh toán khi hệ thống ngân hàng báo biến động số dư thực tế hoặc kiểm tra trực tiếp trên App ngân hàng của mình. Trường hợp người khác thường xuyên có các hành vi gây nhiễu thông tin trong lúc giao dịch, người dân cần phải đề cao cảnh giác để tránh bị lừa gạt.