Công an phường Đông Hưng Thuận dọn cát trên đường đảm bảo an toàn cho người dân 12/03/2026 08:27

(PLO)- Lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM vừa dọn dẹp lượng lớn cát rơi vãi trên quốc lộ, giúp người dân đi lại an toàn trước thềm ngày bầu cử sắp tới.

Đêm 11-3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch 363, lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM đã chủ động xử lý sự cố môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Đức Anh.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 40, tổ tuần tra 363 do Trung tá Nguyễn Quốc Thuần làm Tổ trưởng đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Lê Đức Anh. Khi đến trước địa chỉ 2893A, tổ công tác phát hiện một lượng lớn cát và đất rơi vãi tràn lan trên mặt đường.

Tại thời điểm trên, lưu lượng phương tiện lưu thông qua lại khu vực này khá đông, trong khi điều kiện ánh sáng hạn chế. Nhận thấy lớp cát và đất này có thể gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho người đi đường, Trung tá Nguyễn Quốc Thuần đã báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy Công an phường để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Tổ tuần tra Công an phường Đông Hưng Thuận đã dọn dẹp cát vương vãi trên đường Lê Đức Anh. Ảnh: H. TÂM

Ngay sau đó, tổ tuần tra gồm Trung tá Nguyễn Quốc Thuần, Thượng úy Hồ Thanh Hải cùng các thành viên lực lượng an ninh cơ sở đã mượn chổi và dụng cụ của người dân xung quanh để dọn dẹp. Dưới ánh đèn đường, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương quét dọn, thu gom toàn bộ lượng cát rơi vãi, trả lại mặt đường thông thoáng và an toàn cho người dân.

Hành động của lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận nằm trong đợt cao điểm thi đua “3 nhất”, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông hướng tới ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nếu không kịp thời dọn dẹp, cát rơi vãi trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện. Ảnh: H. TÂM

Việc kịp thời xử lý sự cố trên tuyến giao thông trọng điểm không chỉ giúp ngăn ngừa tai nạn mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở. Sau khi dọn sạch hiện trường, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra xuyên đêm để giữ gìn bình yên địa bàn.

Được biết, công tác đảm bảo an toàn cho người dân đi bỏ phiếu vào ngày 15-3 sắp tới đang được Công an phường Đông Hưng Thuận và các đơn vị nghiệp vụ đặt lên hàng đầu, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân.