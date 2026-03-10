Công an bắt nhanh đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của thiếu nữ 10/03/2026 21:48

(PLO)- Khi đi câu cá trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM), Thân thấy thiếu nữ đi xe đạp điện đeo dây chuyền vàng trên đoạn đường vắng nên đuổi theo cướp giật nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Ngày 10-3, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) vừa phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Kim Thân (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt Thân. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, khoanh vùng truy bắt người gây án.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-2, Thân đi câu cá tại khu vực đường XTS 12 (ấp 73, xã Xuân Thới Sơn). Trên đường về, Thân phát hiện chị Nguyễn Thị Kha Ly (17 tuổi) đang đi xe đạp điện, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Thân bám theo nạn nhân một đoạn. Khi đến đoạn đường vắng, Thân áp sát xe, dùng tay giật sợi dây chuyền của chị Ly rồi tăng ga bỏ chạy. Sợi dây chuyền sau đó được Thân bán với giá 6,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 21-2, tổ công tác đã bắt giữ Thân khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM). Cơ quan Công an đã tiến hành truy thu tài sản và trao trả cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý tội cướp giật tài sản theo quy định.

Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đeo nữ trang có giá trị khi đi đường, tránh đi một mình qua các đoạn đường vắng. Khi phát hiện sự việc bất thường hoặc người khả nghi, người dân cần báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại: 02838910078 để được hỗ trợ.