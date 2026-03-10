Mỹ-Hàn tập trận chung, em gái lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo hậu quả 10/03/2026 08:05

(PLO)- Bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên - cảnh báo về "những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi" khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do.

Ngày 10-3, bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - lên án cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo về "những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi", hãng thông tấn KCNA đưa tin.

"Việc các thế lực thù địch phô trương sức mạnh gần các khu vực chủ quyền và an ninh của quốc gia chúng ta có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi” - bà Kim nói.

Bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Bà Kim - người vừa được thăng chức làm trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa mới - cho biết cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm cấu trúc an ninh toàn cầu đang sụp đổ nhanh chóng và chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới do những hành động liều lĩnh của “các phần tử quốc tế ngang ngược”.

"Điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy hơn nữa sự ổn định của khu vực” - bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim đưa ra cảnh báo trên một ngày sau khi Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận quân sự mùa xuân thường niên Lá chắn Tự do kéo dài 11 ngày.

Cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào việc đánh giá các điều kiện để đạt được việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington sang Seoul.

Khoảng 18.000 binh sĩ dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc tập trận, tương tự quy mô năm ngoái, trong đó Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia vào các kịch bản chiến tranh thực tế phản ánh các khía cạnh của chiến tranh hiện đại.

Các đồng minh dự định tiến hành 22 cuộc diễn tập thực địa trong cuộc tập trận năm nay, bằng khoảng một nửa so với 51 cuộc diễn tập thực địa được tổ chức năm ngoái, theo hãng thông tấn Yonhap.