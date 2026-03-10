Ông Putin và ông Trump điện đàm trong một tiếng về Iran, Ukraine 10/03/2026 05:19

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm “cởi mở và mang tính xây dựng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine.

Ngày 9-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đài RT dẫn lời trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói với các phóng viên.

Ông Ushako cho biết chính Tổng thống Mỹ đã chủ động gọi điện để thảo luận về những diễn biến quốc tế mới nhất.

“Tối nay, cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và Mỹ đã diễn ra. Cuộc trao đổi mang tính công việc, cởi mở và mang tính xây dựng, điều vốn thường thấy trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Nga và Mỹ” - trợ lý Điện Kremlin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo ông Ushakov, cuộc trao đổi tập trung vào xung đột Iran và các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga-Mỹ-Ukraine nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Ushakov nói thêm rằng cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên.

Vị trợ lý cho biết ông Putin và ông Trump đã nói chuyện khoảng một giờ.

Trong cuộc gọi, ông Trump tái khẳng định Mỹ quan tâm đến việc chấm dứt các hành động quân sự giữa Moscow và Kiev và đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine. Theo ông Ushakov, ông Putin đã cảm ơn ông Trump vì những nỗ lực trung gian liên tục của chính quyền Mỹ.

Tổng thống Putin cũng chia sẻ quan điểm về cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông và nói với Tổng thống Trump về các cuộc trao đổi của ông với lãnh đạo các nước Vùng Vịnh cùng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong tuần trước.

Đáp lại, ông Trump bày tỏ quan điểm của mình về tình hình. Ông Ushakov cho biết thêm rằng hai bên đã có cuộc thảo luận “rất thực chất” về vấn đề này.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa tổng thống Nga và Mỹ trong hơn hai tháng, đồng thời cũng là cuộc điện đàm đầu tiên được công bố công khai kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trước đó cùng ngày, ông Putin cảnh báo rằng xung đột tiếp diễn ở Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn nghiêm trọng các dòng chảy dầu khí toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải quan trọng - bị đóng.

Tổng thống Nga nói tại một cuộc họp chính phủ rằng xung đột có thể dẫn đến việc ngừng sản xuất dầu ở Vùng Vịnh và tạo ra một “thực tế giá cả mới”. Ông Putin khẳng định Moscow vẫn là “nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy”, đồng thời cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho những quốc gia mà Moscow coi là đối tác đáng tin cậy.

Theo RT, Moscow đã lên án chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là một “hành động có chủ ý và vô cớ”. Bản thân Tổng thống Putin không đưa ra đánh giá công khai về toàn bộ chiến dịch này, nhưng ông mô tả việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei là một “sự vi phạm trắng trợn” đối với đạo đức và luật pháp quốc tế.