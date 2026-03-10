Chiến sự Trung Đông ngày 11: Iran dùng đến ‘tên lửa siêu nặng’; Anh, Pháp triển khai thêm khí tài; Ông Trump tính tiếp quản Eo biển Hormuz 10/03/2026 06:00

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Ông Trump nói chiến dịch ở Iran “gần như đã hoàn tất”; Có tin Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Iran vì vụ tấn công tên lửa; Tiêm kích Anh đánh chặn UAV ở Jordan và Bahrain.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng khi các nước châu Âu gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Ông Trump: Chiến dịch ở Iran “gần như đã hoàn tất”

Ngày 9-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch của Mỹ ở Iran “gần như đã hoàn tất” và Washington “đi trước rất xa” so với khung thời gian ước tính ban đầu của ông là 4 đến 5 tuần.

“Tôi nghĩ cuộc chiến về cơ bản đã hoàn tất. Họ không còn hải quân, không còn liên lạc, cũng không còn không quân” - ông Trump nói với đài CBS News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về eo biển Hormuz, ông Trump nói rằng các tàu hiện vẫn đang di chuyển qua đó, nhưng ông “đang cân nhắc việc tiếp quản” khu vực này.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9-3 thông báo về đợt tấn công thứ 31 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, theo hãng thông tấn WANA. Theo IRGC, giai đoạn mới nhất của chiến dịch được tiến hành bằng “tên lửa siêu nặng”.

Ở chiều ngược lại, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền trung và miền bắc Iran, hãng tin Fars đưa tin ngày 9-3.

Theo hãng tin này, một số quận ở Tehran cùng các thành phố Isfahan, Karaj và Tabriz đã bị tấn công. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Số người chết do xung đột tiếp tục tăng, đài CNN dẫn báo cáo của chính quyền địa phương.

. Iran: Hơn 1.200 người được cho là đã thiệt mạng kể từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28-2.

. Lebanon: Ít nhất 486 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel; 2 binh sĩ Israel cũng tử vong ở miền nam Lebanon.

. Iraq: 13 thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel; ngoài ra có 3 chiến binh Kurd gốc Iran và 1 nhân viên an ninh của Chính quyền Khu vực Kurdistan thiệt mạng.

. Kuwait: Ít nhất 12 người thiệt mạng, gồm 6 quân nhân Mỹ, 2 quân nhân Kuwait và 2 nhân viên an ninh Kuwait.

. Israel: Ít nhất 11 người thiệt mạng do các cuộc tấn công, trong đó 9 người chết khi tên lửa đánh trúng một tòa nhà dân cư tại Beit Shemesh.

. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Ít nhất 3 người thiệt mạng do UAV của Iran; thêm 1 công dân Pakistan chết tại Dubai do mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống.

. Saudi Arabia: 2 người thiệt mạng khi đầu đạn quân sự rơi trúng khu nhà ở tại Al-Kharj; 1 quân nhân Mỹ cũng thiệt mạng vì vết thương sau một cuộc tấn công.

. Bahrain: 1 người thiệt mạng khi mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn gây cháy trên một tàu nước ngoài tại Khu Công nghiệp Salman.

. Oman: 1 công dân Ấn Độ thiệt mạng khi tàu chở dầu bị tàu không người lái tấn công ngoài khơi Oman.

Thủ đô Tehran (Iran) chìm trong màn khói sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Có tin Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Iran vì vụ tấn công tên lửa

Ngày 9-3, Đại sứ Iran đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ liên quan một vụ tấn công tên lửa mà Ankara cho là từ Iran nhằm vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, kênh NTV dẫn các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

“Đại sứ Iran tại Ankara đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao để giải trình về vụ việc trong đó một tên lửa đạn đạo được phóng từ lãnh thổ Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ” - các nguồn tin cho biết.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo mới được phóng từ Iran và bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên lửa này đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO triển khai tại Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa. Một số mảnh vỡ rơi xuống khu đất trống ở Gaziantep. Không có thương vong sau vụ việc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này đã gửi những cảnh báo cần thiết tới Iran sau vụ việc tên lửa.

“Iran đang tiếp tục có những bước đi sai lầm và mang tính khiêu khích” - ông Erdogan nói sau cuộc họp nội các tại Ankara.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Tổng thống Erdogan và cho rằng Israel cùng Mỹ đang tìm cách tạo ra “sự bất hòa” giữa Tehran và các nước láng giềng.

Theo hãng tin Tasnim, ông Pezeshkian nói rằng Iran luôn khẳng định sẵn sàng giảm căng thẳng trong khu vực nếu các quốc gia có căn cứ của Mỹ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công Iran.

Iran sẵn sàng thành lập một nhóm điều tra chung để làm rõ vụ tấn công tên lửa “bị cho là” nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm bảo đảm quan hệ giữa hai “quốc gia hữu nghị và anh em” không bị ảnh hưởng bởi các thông tin tuyên truyền.

Quân đội Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Ngày 9-3, khi được hỏi về ông Mojtaba Khamenei - tân Lãnh tụ Tối cao Iran, người phát ngôn quân đội Israel - ông Effie Defrin nói rằng quân đội Israel sẽ tấn công bất kỳ ai đe dọa đất nước, theo CNN.

“Chúng tôi tấn công bất kỳ ai gây ra mối đe dọa đối với Nhà nước Israel. Tôi sẽ không đề cập các kế hoạch trong tương lai của chúng tôi, tôi chỉ nói rằng bất kỳ ai gây ra mối đe dọa, bất kỳ ai đe dọa công dân Israel đều sẽ bị tấn công” - ông Defrin nói.

Ông Defrin cho biết quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào cha của ông Mojtaba Khamenei, tức cố lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, ngay từ đầu chiến dịch.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump hôm 9-3 nói rằng “không ai biết” ai sẽ lãnh đạo Iran sau khi ông Ali Khamenei bị sát hại, dù ông Mojtaba Khamenei đã được chỉ định làm lãnh tụ tối cao mới.

“Các lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, hoặc đang đếm ngược từng phút trước khi bị loại bỏ. Và bây giờ, không ai biết những người nào sẽ trở thành lãnh đạo của đất nước” - ông Trump nói.

Iran chưa bình luận về các phát ngôn trên.

Tiêm kích Anh đánh chặn UAV để bảo vệ Jordan và Bahrain

Ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) để bảo vệ Jordan và đánh chặn thêm 1 UAV đang bay về phía Bahrain trong đêm.

Bộ này cũng cho biết Anh đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay phòng thủ nhằm hỗ trợ UAE.

Những động thái này diễn ra sau khi Anh thông báo sẽ triển khai thêm nguồn lực quân sự tới Trung Đông và khu vực Đông Địa Trung Hải để giúp bảo vệ các đồng minh và các căn cứ của mình.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm rằng các trực thăng Wildcat đã được triển khai tới Cyprus sau khi một căn cứ không quân của Anh trên hòn đảo Địa Trung Hải này bị UAV tấn công vào tuần trước.

Pháp triển khai thêm nhiều khí tài tới khu vực

Ngày 10-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ triển khai 8 khinh hạm, 2 tàu đổ bộ chở trực thăng và tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực Đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ như một biện pháp phòng thủ.

“Chúng tôi nhằm duy trì một thế trận hoàn toàn mang tính phòng thủ, sát cánh với tất cả các quốc gia bị Iran tấn công trong các đòn đáp trả của họ, nhằm bảo đảm uy tín của chúng tôi và góp phần hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực” - ông Macron nói tại Cyprus.

Phát biểu sau đó với các binh sĩ trên tàu sân bay Charles de Gaulle, ông Macron cho biết Pháp cũng sẽ nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải và có thể khôi phục hoạt động đi lại tại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi không tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra và đang hành động trong khuôn khổ đó. Sự hiện diện của các bạn ở đây hôm nay thể hiện sức mạnh của Pháp, sức mạnh của một cường quốc vì sự cân bằng và hòa bình bên cạnh các bạn bè của mình” - ông nói thêm.