Công ty quốc phòng Ukraine thử nghiệm các tên lửa FP-7 và FP-9 có thể vươn tới Moscow 10/03/2026 06:45

(PLO)- Kỹ sư Denys Shtilierman cho biết doanh nghiệp quốc phòng Ukraine Fire Point đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới, khẳng định phiên bản tầm xa có thể vươn tới Moscow.

Fire Point - doanh nghiệp chế tạo tên lửa nổi tiếng nhất của Ukraine - cho biết đang thử nghiệm một loại vũ khí đạn đạo mới, tuyên bố loại vũ khí này có thể vươn tới Moscow vào cuối mùa hè năm nay.

Trả lời phỏng vấn của kênh Army TV hôm 9-3, ông Denys Shtilierman - cổ đông chính kiêm kỹ sư trưởng của Fire Point - giới thiệu các thông số tương lai của tên lửa FP-7 và FP-9, lần lượt là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm xa mà công ty lần đầu công bố vào tháng 9 năm ngoái.

Fire Point cũng là nhà sản xuất FP-1, được cho là dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm sâu phổ biến nhất trong kho vũ khí của Ukraine, cùng với tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point công bố việc phát triển các tên lửa đạn đạo mới FP-7 và FP-9 tại Ba Lan hồi 2025. Ảnh: militarnyi.com

Một trở ngại lớn đối với các loại vũ khí tấn công tầm sâu của Ukraine là Nga đã bố trí dày đặc hệ thống phòng không quanh Moscow và St. Petersburg. Các UAV, thậm chí cả tên lửa hành trình, hầu như không thể xuyên thủng lớp phòng thủ này - điều mà chính ông Shtilierman cũng thừa nhận dù công ty ông sản xuất cả hai loại vũ khí đó.

“FP-9 sẽ có thể tấn công các mục tiêu ở thủ đô Moscow một cách dễ dàng vì tốc độ khi đánh trúng mục tiêu rất cao” - ông Shtilierman nhấn mạnh.

“Ví dụ, tên lửa Iskander có tốc độ khoảng 800 m/giây khi đánh trúng mục tiêu. Tên lửa của chúng tôi sẽ đạt hơn 1.200 m/giây, do đó có thể vượt qua hệ thống phòng không dễ dàng hơn đáng kể. Dĩ nhiên vẫn sẽ có thứ cản trở, nhưng khoảng 25% có thể xuyên qua và đánh trúng mục tiêu” - ông Shtilierman nói thêm.

Gần đây, ông Shtilierman đã công bố các video ghi lại vụ phóng FP-7.

Đối với FP-9 - phiên bản có tầm bắn xa hơn và sức công phá lớn hơn, trước đó ông Shtilierman cho biết công ty kỳ vọng sẽ có các mẫu hoạt động hoàn chỉnh vào tháng 6 tới.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.