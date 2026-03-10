Thời tiết ngày 10-3: Bắc bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ chiều tối mưa giông 10/03/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10-3, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước. Từ chiều tối và đêm 9-3, không khí lạnh sẽ tác động đến các nơi còn lại của khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Từ đêm 9-3 đến ngày 10-3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.