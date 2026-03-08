Cháy nhà trong hẻm nhỏ khiến nhiều người hoảng loạn 08/03/2026 15:06

(PLO)- Công an phường Minh Phụng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, dập tắt hoàn toàn vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm đường Thái Phiên.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà trong hẻm đường Thái Phiên, đoạn gần cầu vượt Cây Gõ. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng sang các nhà lân cận.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế ngọn lửa, một số khác hoảng hốt di dời đồ đạc vì sợ cháy lan. Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong con hẻm nhỏ, chằng chịt, khói đen tỏa ra khét lẹt kèm sức nóng lớn khiến việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều trở ngại.