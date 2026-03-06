Tàu hỏa tông đứt đôi xe đầu kéo ở Quảng Ngãi 06/03/2026 21:57

(PLO)- Chiếc xe đầu kéo kẹt lại giữa đường ray khi con tàu đang lao tới. Hậu quả, xe đầu kéo bị tông đứt đôi.

Tối 6-3, ông Đoàn Việt Vân, Chủ tịch UBND xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 với một xe đầu kéo.

Theo ông Vân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 tại đường Tỉnh lộ 628 giao cắt với đường sắt thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang. Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo rơ-moóc mắc kẹt giữa đường tàu khi đoàn tàu đang chuẩn bị lao tới.

Dù đã cố gắng tìm cách xoay trở, tuy nhiên, đoàn tàu đã tông vào giữa xe đầu kéo khiến phần đầu và rơ-moóc bị tách rời, nằm cách xa nhau. Cabin xe văng ra ngoài, biến dạng, hư hỏng. Phần đầu tàu SE8 cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Sau vụ tai nạn, nam tài xế xe đầu kéo bị thương và đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển. Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực bị ách tắc, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Tài xế xe đầu kéo bị thương sau tai nạn. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân.