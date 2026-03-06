Gia Lai: Hàng loạt biển cấm tải trọng bị bôi đen, xe ben chạy rầm rập ngày đêm

Gia Lai: Hàng loạt biển cấm tải trọng bị bôi đen, xe ben chạy rầm rập ngày đêm

(PLO)- Các biển báo cấm tải trọng bị bôi đen toàn bộ, một số biển bị ngã khuất vào lùm cây một cách bất thường tại tỉnh Gia Lai.

Tại các xã Hòa Hội, Phù Cát, tỉnh Gia Lai, thời gian qua, người dân hai bên đường Trần Hưng Đạo, ĐH21 phải sống trong cảnh bất an. Nguyên nhân do tình trạng xe ben chở vật liệu chạy liên tục suốt ngày đêm. Các đoàn xe với số lượng lên đến hàng trăm chiếc chạy từ sáng sớm đến khuya làm đảo lộn cuộc sống người dân.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (3).jpg
Xe ben đi thành từng đoàn dài trên đường ĐH21.

Dân nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường

Những xe ben trên chuyên chở đất phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ cảng hàng không Phù Cát. Đường hẹp, đông dân cư trong khi lượng xe quá đông khiến người dân địa phương luôn lo sợ mỗi khi ra đường.

Theo ghi nhận của PV, trên đường Trần Hưng Đạo và ĐH21, nhiều đoạn có bề rộng chỉ khoảng 8 m. Các đoàn xe ben từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng lên ĐH21 rồi di chuyển vào mỏ đất.

Dọc đường ĐH21, nhiều đoạn bị hư hỏng, nứt toác, dày đặc ổ gà. Hai bên đường, vết bánh xe tạo thành những đường hằn lớn. Trên đường tỉnh 639B, tình trạng sụt lún, nứt mặt đường còn nghiêm trọng hơn. Nhiều đoạn bị bong tróc, đất đá bị xới lên, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (34).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (24).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (29).jpg
Khói bụi, ô nhiễm, đường nhỏ khiến người dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ xã Phù Cát) phản ánh các đoàn xe hoạt động rầm rộ từ vài tháng nay. Xe chạy liên tục khiến người dân lo sợ. “Xe nhiều quá, tôi đã từng bị xe lấn đường mà rơi xuống ruộng” - bà Mai kể.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (18).jpg
Xe tải chở vật liệu chạy ầm ầm qua các trường học gây bất an đối với học sinh, phụ huynh

Ông Nguyễn Văn Được (ngụ xã Hòa Hội) cho biết từ khi các đoàn xe xuất hiện, đường trước nhà ông xuống cấp nhanh chóng. Người dân càng thêm lo lắng khi đoàn xe chạy ầm ầm qua nhiều trường học, khu dân cư. “Chỉ cần một chiếc xe gặp sự cố, cả đoàn dừng lại như đoàn tàu dài, người dân phải len lỏi di chuyển khó khăn” - ông Được nói.

Hàng loạt biển cấm tải trọng bị sơn đen bất thường

Trên đường ĐH21 đoạn qua xã Hòa Hội, nhiều biển báo cấm tải trọng bị bôi đen, nằm khuất vào lùm cây một cách bất thường.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (41).jpg
Một biển báo trên ĐH21 bị sơn đen, ngã khuất vào lùm cây.

Tại cầu số 2 km5+015 trên đường ĐH21, hai đầu cầu đều được cắm biển cấm tải trọng 13 tấn. Tuy nhiên, cả hai biển cấm ở hai chiều đều bị bôi đen.

Ai đó cố tình sơn đen toàn bộ, làm mờ hoàn toàn nội dung biển báo. Phần lớn các vết sơn còn khá mới.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (35).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (36).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (39).jpg
Loạt biển báo bị sơn đen toàn bộ trên đường ĐH21, đoạn qua xã Hòa Hội.

Tương tự, tại cầu số 3 km5+470 đường ĐH21, biển báo cũng bị sơn đen toàn bộ. Biển này còn bị đẩy nghiêng ngả, khuất vào lùm cây.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (40).jpg
Biển cấm tải trọng trên đường ĐH21.

Theo ông Trần Xuân Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai, đây là lần thứ hai trong một tháng qua, các biển báo cấm tải trọng trên đường ĐH21 bị sơn đen.

Trước đó, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng khắc phục. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng trên lại tái diễn. “Chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và giao Công an xã điều tra, xử lý” - ông Vương nói.

Đoạn đường có các biển cấm bị sơn đen là đường chở đất phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, sở đã nắm thông tin các biển báo bị bôi đen. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý, đường ĐH21 được giao cho xã quản lý, không thuộc phạm vi của sở.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (31).jpg
Đoạn đường có các biển cấm bị sơn đen là đường chở đất của các xe ben phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định việc bôi đen các biển cảnh báo là sai quy định. Đơn vị đang phối hợp Công an xã Hòa Hội kiểm tra, xử lý vụ việc.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (42).jpg
Biển báo không còn khả năng cảnh báo.

Xử phạt hàng loạt xe tải vi phạm

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, hơn một tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh, phạt nguội hàng chục trường hợp quá tải, vượt ẩu... Cụ thể, trên tuyến ĐH21 và ĐT634, có 11 xe vi phạm quá tải bị lập 21 biên bản với tổng mức phạt 377 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là quá tải và các lỗi liên quan đến người điều khiển, chủ giao xe.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (30).jpg
Đoàn xe liên tục chạy ầm ầm trên đường ĐH21 bất kể ngày đêm,

Ông Trần Xuân Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, xác nhận các đoàn xe chạy qua địa bàn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo ông Vương, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị vận tải. Ngoài ra, địa phương cũng có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng che chắn nhà cửa.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (19).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (20).jpg
xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (22).jpg
Mặt đường hư hỏng, nứt toác.

Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch UBND xã Phù Cát, cho hay trên đoạn đường xe ben chạy qua có một trường tiểu học, gây khó khăn cho việc đưa đón học sinh. Giải pháp tạm thời là lập trạm đưa đón trong sân trường để đảm bảo an toàn.

Chặn đầu xe, đòi kiểm tra điện thoại phóng viên

Sáng 5-3, khi đang ghi nhận sự xuống cấp của đường tỉnh 639B, phóng viên bất ngờ bị một lái xe tiếp cận. Thấy phóng viên tác nghiệp, tài xế xe ben biển số 77H-05184 mang logo LINH XTEEN đã đột ngột dừng xe, bước xuống đường lớn tiếng.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (43).jpg
Tài xế xe ben logo LINH XTEEN biển số 77H-05174 dừng giữa đường, xuống xe yêu cầu kiểm tra điện thoại của phóng viên.

Người này yêu cầu xem điện thoại của phóng viên vì cho rằng đã ghi hình xe của mình. Khi phóng viên nói chỉ ghi nhận đường hư, người này nói: “Không không, anh không quay đường sá được”. Sau đó, tài xế dùng điện thoại ghi hình phóng viên rồi lên xe bỏ đi.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (1).jpg
Tài xế cho rằng phóng viên không được quay đường sá.

Điều bất thường là khi xe ben 77H-05174 dừng lại, hàng chục xe ben phía sau cũng xếp hàng dài chờ đợi, chật kín cả con đường.

xe-ben-ram-rap-tren-duong-huyen-o-gia-lai-bien-cam-tai-trong-bi-boi-den-dang-ngo (27).jpg
Đoàn xe dừng lại khiến cả con đường bị ách tắc kéo dài.

Đến trưa cùng ngày, tại cầu số 2 đường ĐH21, khi thấy phóng viên chụp ảnh, xe ben tiếp tục dừng lại khiến nhiều xe phía sau bị kẹt. Sau đó, một xe bán tải biển số 77A-28256 chạy đến, đậu chặn ngay trước đầu xe của phóng viên cho đến khi nhóm PV rời đi.

z7592001946793_8a0d4bfc5e7eb3751cef21300b419237.jpg
Hình ảnh xe bán tải 77A-28256 hai lần liên tục đỗ chặn đầu xe phóng viên.

Chiều cùng ngày, tại vị trí trên, xe bán tải 77A-28256 tiếp tục xuất hiện, đậu chặn đầu xe phóng viên một lần nữa. Nhóm PV buộc phải lùi xe chật vật để rời khỏi hiện trường.

TRUNG KIÊN
