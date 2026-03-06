Truy xét 47 đối tượng tại các khu công nghiệp trên toàn quốc 06/03/2026 11:35

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đang truy xét 47 đối tượng truy nã, truy tìm có thể đang ẩn mình trong các khu công nghiệp.

Ngày 6-3, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã phát văn bản gửi các doanh nghiệp khu công nghiệp; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đề nghị rà soát, cung cấp thông tin người lao động phục vụ công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã, truy tìm.

Công an tỉnh Đồng Nai đang truy xét 47 đối tượng đã có quyết định truy nã, truy tìm trên toàn quốc.

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận được công văn của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ thông báo, rà soát danh sách phục vụ công tác vận động, truy bắt đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã gây án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình xác minh, nhận định các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm có khả năng lẩn trốn, sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước.

Để kịp thời hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm có khả năng đang lẩn trốn, trà trộn vào làm việc tại các doanh nghiệp, công trình trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thông báo rộng rãi danh sách các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm của Công an tỉnh Đồng Nai đến bộ phận quản lý nhân sự của công ty để kịp thời nắm thông tin và cảnh giác khi tiếp nhận các hồ sơ tuyển dụng lao động.

Các doanh nghiệp rà soát toàn bộ danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mình, đặc biệt là những người mới được tuyển dụng để phát hiện trường hợp trùng khớp thông tin đối với các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm.

Các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phối hợp theo dõi, thông tin đến các Chỉ huy công trình đang xây dựng biết để phối hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra, cảnh giác các đối tượng khả nghi ra vào khu công nghiệp để cung cấp thông tin, tố giác kịp thời.

Trường hợp phát hiện cá nhân có dấu hiệu nghi vấn hoặc thông tin trùng khớp với các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm, các doanh nghiệp thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai hoặc công an nơi gần nhất.

Được biết, danh sách truy nã, truy tìm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai có 47 đối tượng nam, nữ ngụ ở nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Hà Nội, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Thọ, Bình Dương, Vũng Tàu, Cà Mau, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đồng Nai…Trong đó có 28 đối tượng truy nã và 19 đối tượng truy tìm.