Thu hồi hơn 870 ha rừng, xử lý dứt điểm dự án Sài Gòn Đại Ninh 05/03/2026 13:02

(PLO)- Sau khi thu hồi 1.400 ha đất, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu hồi hơn 870 ha rừng nhằm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 4-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký quyết định thu hồi hơn 870 ha rừng từng thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Đây là bước đi tiếp theo sau khi toàn bộ diện tích đất dự án (hơn 1.400 ha) đã bị thu hồi vào trung tuần tháng 1-2026 do những vi phạm nghiêm trọng về pháp luật đất đai.

Dự án bỏ hoang phế. Ảnh VÕ TÙNG.

Trong tổng số hơn 870 ha rừng bị thu hồi lần này, có 622 ha là rừng tự nhiên và hơn 254 ha rừng trồng, trải dài trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine. Theo quyết định, gần 790 ha sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng để tổ chức bảo vệ, tránh tình trạng bị xâm lấn sau khi dự án dừng hoạt động.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từng được kỳ vọng với tổng mức đầu tư lên tới 25.200 tỉ đồng từ năm 2010. Tuy nhiên, dự án này đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm như không nộp tiền sử dụng đất, chậm tiến độ và để rừng bị tàn phá, người dân tái lấn chiếm tràn lan.

Một góc dự án đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Sự kiện chấn động nhất là việc ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã dùng tiền và lợi ích vật chất để xoay chuyển kết luận thanh tra. Bằng cách móc nối với một số quan chức, kết luận thu hồi dự án đã bị thay đổi thành cho phép giãn tiến độ trái pháp luật để ông Trí bán lại dự án này với giá 27.600 tỉ đồng.

Hậu quả là những bản án nghiêm khắc đã được tuyên. Cụ thể, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận nhận 5 năm 6 tháng tù, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhận 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Cao Trí nhận 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Nhiều cán bộ khác thuộc Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng cũng bị xử lý hình sự.

Những con số này là minh chứng cho sự trả giá của việc đánh đổi tài nguyên công cho lợi ích nhóm.

Nguyễn Cao Trí bị dẫn giải ra TAND TP Hà Nội. Ảnh CTV.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổ chức thu hồi, bàn giao ngoài thực địa, cập nhật hồ sơ quản lý rừng. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của căn cứ pháp lý.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác kiểm tra.

Từ một siêu dự án, Sài Gòn Đại Ninh trở thành vụ án điển hình về sai phạm đất đai, đầu tư và tham nhũng. Quyết định thu hồi hơn 870 ha rừng cho thấy chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đầy đủ trình tự pháp lý để chấm dứt những tồn tại kéo dài, trả lại diện tích rừng cho Nhà nước quản lý.