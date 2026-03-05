Bộ Chính trị giám sát, khen Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng 05/03/2026 14:00

(PLO)- Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 5-3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn.

Theo quyết định, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01/2026 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị.

Đoàn cũng kiểm tra hoạt động của các địa phương sau vận hành chính quyền hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn giám sát Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra, giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản giúp tiết kiệm thời gian cho đoàn kiểm tra cũng như các tổ chức đảng liên quan.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá đây là cách làm sáng tạo, cần được phát huy nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo, tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa phương, đơn vị.

Ông Trần Cẩm Tú cho hay, yêu cầu đặt ra là phải chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó tổng hợp kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhằm có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển. Trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau hội nghị, đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương thống nhất kế hoạch, phối hợp bảo đảm nguyên tắc làm việc đúng quy trình.

Song song đó không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chất lượng, tiến độ. Từ đó hoàn thiện báo cáo để thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình Bộ Chính trị đúng thời hạn.