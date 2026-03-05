Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường Phú An 05/03/2026 11:56

(PLO)- Cử tri nêu kiến nghị về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và chính sách an sinh xã hội. Các ứng cử viên khẳng định sẽ lắng nghe, nỗ lực giải quyết những vấn đề dân sinh mà người dân quan tâm.

Sáng 5-3, tại phường Phú An, ông Võ Văn Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM – cùng tám ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 và số 2.

Trong số các ứng cử viên, ông Võ Văn Minh đồng thời ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Võ Văn Minh trò chuyện cùng các cử tri tại phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh việc tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, các ứng viên kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên cam kết hành động vì đời sống người dân

Phát biểu trước cử tri, ông Võ Văn Minh cho biết nếu được tín nhiệm, ông sẽ phát huy trách nhiệm để chỉ đạo quyết liệt, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông cũng quan tâm giải quyết các vấn đề như an sinh xã hội, kẹt xe, ngập nước và bất cập hạ tầng đô thị.

Ông Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI – cho biết doanh nghiệp đã có hơn 40 năm đồng hành cùng địa phương. Đơn vị đóng góp vào hệ sinh thái hạ tầng như khu công nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục và nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Thế Duy ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết tăng nguồn cung nhà ở an sinh xã hội và nhà ở công nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Duy cam kết kiến nghị chính sách mạnh mẽ để tháo gỡ thủ tục, tăng nguồn cung nhà ở an sinh xã hội và nhà ở công nhân. Điều này nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đối tượng và công khai minh bạch. Đồng thời, ông thúc đẩy mô hình khu nhà ở gắn với tiện ích thiết yếu như trường mầm non, y tế cơ sở giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”.

Cử tri mong muốn đầu tư hạ tầng, nâng cao an sinh xã hội

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện tốt cam kết.

Cử tri phường Phú An bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Cử tri Trần Văn Tòng (khu phố An Thuận, phường Phú An) kiến nghị thành phố quan tâm chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp và đầu tư hạ tầng để địa phương phát triển đồng bộ.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Thiện (khu phố Hiệp An 2, phường Phú An) mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông cũng đề nghị rà soát, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng và các tuyến đường nông thôn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri cũng đề cập đến việc chỉnh trang đô thị và các chính sách chăm lo cho người yếu thế, người có thu nhập thấp.

Cử tri phường Phú An tìm hiểu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: LÊ ÁNH

Thay mặt các ứng cử viên, ông Dương Long Thành – Chủ tịch Thắng Lợi Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam ghi nhận các ý kiến đóng góp.

Ông Dương Long Thành thay mặt các ứng viên hứa sẽ thực hiện những nội dung cam kết với cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Thành khẳng định các ứng cử viên sẽ luôn gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với nhân dân. Các ứng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nếu được cử tri tín nhiệm, xứng đáng với niềm tin của bà con.