Cần Thơ: Hoàn thành giao nhận hơn 5.000 công dân nhập ngũ 05/03/2026 10:14

(PLO)- Trong buổi trao quyết định gọi nhập ngũ và dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, các địa phương ở Cần Thơ tổ chức thăm tặng quà gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quan tâm hỗ trợ xây nhà, tặng sổ tiết kiệm... gần 5 tỉ đồng.

Sáng 5-3, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn đưa hơn 5.000 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: TP

Phát biểu tại điểm giao nhận quân số 9 (phường Vị Tân), ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP đã thông tin những điểm cơ bản về kinh tế, xã hội của TP trong năm 2025, nhất là sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Qua đó, người đứng đầu chính quyền TP cho biết, kết quả khả quan của năm 2025 là tiền đề cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030 để TP Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là hạt nhân liên kết, xứng tầm là đô thị trung tâm, là trái tim của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng đã động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là thế hệ kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ, luôn khát khao được cống hiến, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc!

Ông Trương Cảnh Tuyên mong các tân binh nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khi có điều kiện, hãy phấn đấu để trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức tiếp tục phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân; Hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về địa phương tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, luôn là người công dân có ích cho xã hội.

Theo báo cáo, chỉ tiêu giao quân năm 2026 của Cần Thơ là 5.131 công dân (có 4 nữ). Trong đó, giao các đơn vị Bộ Quốc phòng là 3.800 công dân, giao các đơn vị Bộ Công an là 1.331 công dân (có 4 nữ). Kết quả đã giao 5.131/5.131 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Về chất lượng quân năm nay, sức khỏe loại 1 có 642 công dân, đạt 12,51%; loại 2 có 2.424 công dân, đạt 47,24%; loại 3 có 2.065 công dân, đạt 40,25%.

Trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, cấp THCS có 1.664 công dân, đạt 32,43%; THPT có 2.382 công dân, đạt 46,42%; chuyên môn kỹ thuật có 1.085 công dân, đạt 21,15% (Trung cấp có 63 công dân, cao đẳng có 475 công dân và đại học có 547 công dân)…

Công tác chính sách hậu phương quân đội trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo chu đáo. Trong buổi trao quyết định gọi nhập ngũ và dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, các địa phương tổ chức thăm tặng quà gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quan tâm hỗ trợ xây nhà, tặng sổ tiết kiệm... tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Trong Lễ giao nhận quân các xã, phường hỗ trợ cho thanh niên lên đường nhập ngũ, mỗi thanh niên từ 1-2 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ giao, nhận quân tại phường Vị Tân:

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ NN&MT đến dự và trao hoa, chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TP

Lãnh đạo TP cùng nhiều ban ngành đưa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TP

Các tân binh tạm biệt gia đình, người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: TP