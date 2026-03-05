Nữ ứng viên ĐBQH trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk là phóng viên người Ê Đê 05/03/2026 11:12

Ngày 5-3, trao đổi với PLO, chị H’Niăp Niê (32 tuổi, ngụ xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chị cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội đã hoàn thành các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đắk Lắk.

H’Niăp Niê trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: LÊ LAN

Chị H’Niăp Niê là ứng viên trẻ nhất trong số 25 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đắk Lắk.

Nữ ứng viên này hiện là phóng viên, biên tập Chương trình truyền hình Văn hóa-Du lịch tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Theo nữ ứng viên, trong quá trình công tác, với vai trò là phóng viên, chị có điều kiện đi thực tế cơ sở, tiếp xúc với người dân ở nhiều địa bàn khác nhau. Qua đó, H’Niăp Niê hiểu rõ hơn những tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn của từng địa phương trong tỉnh; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch gắn với cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

H’Niăp Niê trăn trở nhiều về việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo nữ ứng viên, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Việc bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc, trong đó có tiếng nói, chữ viết, lễ hội, không gian văn hóa… cần được gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch cộng đồng, để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân.

“Là một người con của đồng bào Ê Đê, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đắk Lắk, tôi thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, tôi mong muốn được trở thành người đại diện cho tiếng nói của bà con, để đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước”, H’Niăp Niê nói.

Theo H’Niăp Niê, nếu được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Nữ ứng viên hứa sẽ tích cực tham gia, góp ý liên quan đến các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế cũng như việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chính sách phát triển du lịch gắn với gìn giữ giá trị truyền thống.

Vẫn theo nữ ứng viên H’Niăp Niê, chị sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ công tác tuyên truyền, góp tiếng nói về lĩnh vực văn hóa, thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Là một phụ nữ người dân tộc thiểu số Ê Đê, tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trong đời sống chính trị-xã hội. Tôi mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho những người còn nhiều khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển chung của đất nước”, nữ ứng viên chia sẻ.