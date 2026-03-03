Ông Nguyễn Thái Học nêu chương trình hành động: Ba điều cần có, bốn điều phải làm 03/03/2026 19:56

(PLO)- Phương châm hành động “Ba điều cần có, bốn điều phải làm” của ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, gây ấn tượng với cử tri Đắk Lắk.

Chiều 3-3, tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1).

Ông Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.T

Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên.

Bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng Ban thường trực Ban công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Bà Lê Đào Anh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, chương trình hành động với phương châm: “Ba điều cần có, bốn điều phải làm”, của ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã gây ấn tượng mạnh, nhận được sự đồng tình của cử tri.

Phương châm "Ba điều cần có” trong chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học gồm: Có tư cách đạo đức, năng lực thật sự; Có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; có tinh thần trách nhiệm, có tấm lòng thật sự vì dân, vì nước.

Ông Nguyễn Thái Học (bìa phải) và các ứng cử viên ứng cử Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: H.T

“Bốn điều phải làm” là: Phải tôn trọng Nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, với cử tri; phải biết được, hiểu được, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Nói phải đi đôi với làm, phải làm bằng được, làm đến cùng, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với Nhân dân, với cử tri.

Theo ông Nguyễn Thái Học, trước đây ông đã có một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên cũ (2004-2011); làm đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cũ với 2 nhiệm kỳ (2011-2016, 2016-2021).

Ông Nguyễn Thái Học (bìa phải), trao đổi với cử tri. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Thái Học cho biết đó là khoảng thời gian ông được gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với người dân, với cử tri trong vai trò của người đại biểu và luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lần này, ông cảm thấy rất vinh dự khi được Trung ương giới thiệu về quê nhà, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Nguyễn Thái Học, dù đi đâu, làm gì, ở cương vị nào thì quê hương vẫn luôn là nơi để nhớ, để thương và để quay về. Mỗi bước đường công tác của ông đều mang theo tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào của một người con quê hương.

Vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông khẳng định sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện và công tác thật tốt để mỗi việc làm của mình dù là nhỏ bé đều xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, nghĩa tình của bà con cử tri. Đây không chỉ là lời hứa, mà là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm của bản thân ông trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà.