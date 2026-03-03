Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chuyển công tác, Đà Nẵng thay đổi thành viên Ban bầu cử 03/03/2026 19:59

Tối 3-3, bà Lê Thị Mỹ Hạnh xác nhận với PLO đã thôi giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Bà Hạnh chuyển công tác về Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký quyết định thay đổi thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 2.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND TP tại đơn vị bầu cử số 2 thay cho bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì một cuộc họp của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: UBKTTU Đà Nẵng

Trước đó vào ngày 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã được bầu vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh sinh ngày 29-6-1977, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Bà có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ lý luận Nhà nước và pháp luật, Đại học chuyên ngành luật kinh tế, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, bà Hạnh là Bí thư Quận ủy Thanh Khê cũ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.