Xe bồn tông đuôi container trên Xa lộ Hà Nội, giao thông ùn ứ 03/03/2026 14:31

(PLO)- Cú tông mạnh từ phía sau khiến cabin xe bồn biến dạng, tài xế bị thương nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ giữa trưa nắng trên Xa Lộ Hà Nội (TP.HCM).

Trưa 3-3, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe container xảy ra trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

VIDEO: Xe bồn tông đuôi container trên Xa lộ Hà Nội, giao thông ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ trưa cùng ngày, xe container đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường này thì bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều từ phía sau tông thẳng vào đuôi.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bồn lún sâu vào đuôi container, cabin biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe bồn bị kẹt cứng trong cabin.

Cabin xe bồn biến dạng, người dân kịp thời đưa tài xế ra ngoài an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, tìm cách đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương ở tay và chân, sau đó chuyển đi cấp cứu.

Do tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm trưa và trên tuyến đường huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông TP.HCM, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Xe bồn tông vào đuôi xe container đang dừng đèn đỏ, cabin bị biến dạng. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại hiện trường, đến 12 giờ 30 phút, dòng xe ùn ứ kéo dài, bắt đầu từ khu vực cầu vượt Ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện di chuyển chậm, nhích từng chút một dưới thời tiết nắng nóng.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP.HCM có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.