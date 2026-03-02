Nhóm thanh thiếu niên chặn xe đánh người với lý do 'nhìn thấy ghét' 02/03/2026 10:31

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên đã chặn một người trên đường rồi lao vào hành hung với lý do "nhìn thấy ghét".

Ngày 2-3, công an xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý để xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã An Viễn vừa khẩn trương làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra trên tuyến ĐT777 (ấp 4, xã An Viễn).

Nhóm thanh thiếu niên chặn xe người đi đường rồi lao vào hành hung vì "nhìn thấy ghét". Ảnh: CA

Theo thông tin của cơ quan công an, tối ngày 20- 2, anh N. (34 tuổi, ngụ xã An Viễn) đang lưu thông trên đường ĐT777 thì bị một nhóm thanh niên chặn xe, dùng tay chân và nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu, mặt rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Viễn đã nhanh chóng truy xét, xác định và tạm giữ 2 thanh niên trực tiếp tham gia hành hung nhận nhân là NHT (18 tuổi, ngụ xã An Viễn) và NĐQ (19 tuổi, quê Nghệ An). Đi cùng nhóm này là CNĐT (17 tuổi, ngụ xã An Viễn).

Qua làm việc với cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận không hề quen biết và không có mâu thuẫn với nạn nhân, chặn đánh anh N chỉ vì “nhìn thấy ghét”.