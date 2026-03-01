Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng: Ông Putin, Trung Quốc lên tiếng, Iraq tuyên bố quốc tang 3 ngày 01/03/2026 18:30

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và gia đình ông là "hành động vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức nhân đạo và luật pháp quốc tế".

Nhiều nước đã lên tiếng về việc Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, nước này đã bắt đầu 40 ngày quốc tang sau khi Lãnh tụ tối cao Khamenei bị sát hại. Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian lên án vụ việc là “một tội ác tày trời”.

Ông Putin chia buồn cùng Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong phát biểu đầu tiên kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-3 đã gọi vụ ám sát lãnh tụ Tối cao Iran là một “vụ giết người tàn nhẫn”, theo hãng thông tấn TASS.

Trong điện chia buồn gửi tới Tổng thống Pezeshkian, nhà lãnh đạo Nga mô tả cái chết của ông Khamenei là một vụ giết người vi phạm “tất cả các chuẩn mực đạo đức nhân đạo và luật pháp quốc tế”.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ ám sát Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông, một hành động vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức nhân đạo và luật pháp quốc tế" - ông Putin cho hay.

Ông Putin nói rằng ông Khamenei sẽ được nhớ đến ở Nga như một “chính khách xuất sắc”.

Moscow và Tehran từ lâu đã là đồng minh quan trọng, với việc Iran cung cấp cho Nga sự hỗ trợ quân sự bao gồm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, và giúp Moscow xây dựng một cơ sở sản xuất UAV, trong bối cảnh cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đây là một “bước đi liều lĩnh” và một “hành động gây hấn vũ trang không có lý do”.

Iraq tuyên bố ba ngày quốc tang

Chính phủ Iraq đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau cái chết của lãnh tụ tối cao Iran, theo Arab News.

Người phát ngôn chính phủ Iraq - ông Bassem Al-Awadi nói rằng “với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới nhân dân cao quý của Iran và toàn thể thế giới Hồi giáo” sau khi ông Khamenei bị ám sát trong “một hành động xâm lược trắng trợn”.

Các nhà lãnh đạo Iraq, bao gồm giáo sĩ có ảnh hưởng Moqtada Al-Sadr, hôm 28-2 đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Liên minh Khung điều phối các phe phái Shiite trong quốc hội Iraq với mức độ liên hệ khác nhau với Iran, cho biết rằng “với nỗi buồn sâu sắc và sự đau khổ tột cùng, chúng tôi thương tiếc sự ra đi của nhà lãnh đạo tử đạo, Ayatollah Ali Khamenei”.

“Máu của ông sẽ mãi là ngọn đèn soi đường cho tất cả các thế hệ” và “lời nguyền rủa sẽ tiếp tục ám ảnh những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tàn bạo mãi mãi”, liên minh này nói thêm.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Trung Quốc lên tiếng

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 1-3 rằng việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran trong khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang diễn ra là không thể chấp nhận được.

Ông Vương nói thêm rằng việc Mỹ và Israel công khai ám sát lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền và khuyến khích chuyển giao chính quyền cũng là không thể chấp nhận được, vì những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, theo tờ China Daily.

Ngoại trưởng Thuỵ Điển Maria Stenergard nói rằng Lãnh tụ tối cao Iran “Ayatollah Ali Khamenei đã được xác nhận là đã chết. Điều này có thể mở ra một cánh cửa cơ hội. Nhưng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn", theo hãng tin Reuters.

"Tương lai của Iran phải thuộc về nhân dân. Nhưng con đường đến đó còn dài. Nguy cơ leo thang bạo lực ở Trung Đông vẫn rất lớn” - Ngoại trưởng Thụy Điển cho hay.