Iran ra 'tối hậu thư' với các nước vùng Vịnh: Đóng ngay căn cứ Mỹ, hoặc… 01/03/2026 17:24

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh nói rằng Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công bất kỳ căn cứ nào thuộc quyền tài phán của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của đài CNN ngày 1-3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua “một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm” khi sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Khatibzadeh cho biết nhiều tín đồ Hồi giáo dòng Shiite trên khắp thế giới sẽ phản ứng trước việc ông Khamenei bị sát hại.

“Dĩ nhiên, xét về khía cạnh tôn giáo, ông ấy là một lãnh tụ tôn giáo vĩ đại, vì vậy nhiều tín đồ Shiite trong khu vực và trên toàn thế giới sẽ phản ứng, và điều này là rất rõ ràng bởi vì Tổng thống Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm” - ông Khatibzadeh nói.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả” - nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Quan chức này cho biết Iran đã liên lạc với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để yêu cầu đóng cửa các căn cứ của Mỹ mà Tehran coi là mối đe dọa.

“Chúng tôi đã trao đổi với họ: hoặc là đóng cửa các căn cứ Mỹ liên tục đe dọa Iran và thường xuyên được sử dụng để tiến hành các hành động chống lại Iran, hoặc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả” - ông Khatibzadeh nói.

Iran “không thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công bất kỳ căn cứ nào thuộc quyền tài phán của Mỹ”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói thêm.

Khi được hỏi liệu ngoại giao còn là một lựa chọn hay không, ông Khatibzadeh cho biết Mỹ đã khiến Iran thất vọng nhiều lần và “không có lý do gì để khởi đầu hành động gây hấn này”.

“Nếu Tổng thống Trump không muốn thấy Iran đáp trả thì ngay từ đầu ông ấy đã không nên khơi mào cuộc chiến này. Đó là một cuộc chiến do lựa chọn” - vị quan chức nhấn mạnh.

Mỹ và các nước Vùng Vịnh chưa bình luận về phát ngôn của ông Khatibzadeh.

Phát biểu của nhà ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh Iran tuyên bố khởi động "chiến dịch tấn công hủy diệt nhất lịch sử" nhằm vào Israel và 27 căn cứ Mỹ ở Trung Đông để đáp trả đòn tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng.

Nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện ở Qatar, UAE, Bahrain, Saudi Arabia,... trong suốt ngày 1-3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-2 đã cảnh báo Iran không được tiếp tục leo thang căng thẳng.

"Iran vừa thông báo rằng họ sẽ ra tay rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bất cứ điều gì họ từng hứng chịu trước đây. Họ tốt hơn hết là đừng làm điều đó, bởi nếu họ thực sự hành động, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một sức mạnh chưa từng được chứng kiến" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.