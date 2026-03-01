Quốc tế

ẢNH, VIDEO: Dân Iran tiếc thương Lãnh tụ Tối cao Khamenei

(PLO)- Người dân tại nhiều nơi ở Iran bày tỏ sự tiếc thương đối với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Ngày 1-3, nhiều hãng thông tấn của Iran đăng tải video, hình ảnh người dân nước này bày tỏ sự tiếc thương sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Các video và hình ảnh được ghi nhận tại nhiều địa phương ở Iran, bao gồm thủ đô Tehran, TP Isfahan, tỉnh Lorestan.

Người dân ở thủ đô Tehran tập trung bày tỏ sự tiếc thương với ông Khamenei hôm 1-3. Nguồn: IRNA
Người dân ở Isfahan tập trung bày tỏ sự tiếc thương với ông Khamenei. Nguồn: IRNA
Người dân ở TP Isfahan tập trung bày tỏ sự tiếc thương với ông Khamenei. Ảnh: MERH
Một người dân ôm di ảnh của ông Khamenei. Ảnh: IRNA
Người dân tập trung bày tỏ sự tiếc thương với ông Khamenei. Ảnh: IRNA
KHOA ĐIỀM
