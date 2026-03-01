ẢNH, VIDEO: Dân Iran tiếc thương Lãnh tụ Tối cao Khamenei
(PLO)- Người dân tại nhiều nơi ở Iran bày tỏ sự tiếc thương đối với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Ngày 1-3, nhiều hãng thông tấn của Iran đăng tải video, hình ảnh người dân nước này bày tỏ sự tiếc thương sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Các video và hình ảnh được ghi nhận tại nhiều địa phương ở Iran, bao gồm thủ đô Tehran, TP Isfahan, tỉnh Lorestan.